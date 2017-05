¿Se ha podemizado Isabel San Sebastián?

El Mundo se despide con mucha pena del juez Eloy Velasco. "Adiós a Lezo y Púnica", dice. Eloy Velasco deja "huérfanos los dos casos de corrupción que más preocupan al PP, que serán instruidos por otro magistrado aún por designar". No sabía que los casos de corrupción tenían padres. Cuenta que "Cs amenaza a Cifuentes con romper el pacto si no da más explicaciones". ¿Más? Por Dios Rivera, a ver si escuchas esRadio, ayer estuvo más de una hora dando explicaciones en Es la mañana de Federico. Arcadi Espada se lía a sopapos con Cifuentes y Rivera. A Cifuentes porque "introdujo en su código de costumbres la obligación demagógica de que todo investigado dimitiera por serlo", así que hala, a apechugar. Y a Rivera porque a veces se le va la olla con su afán de justiciero. Cifuentes "no saldrá indemne, sobre todo, por la actitud de Ciudadanos. Porque este partido, que un día quiso definirse por la razón, la objetividad y desprecio del populismo da validez a una conjetura policial, aunque haya sido desestimada por el juez, y su portavoz sostiene, además, que la conjetura basta para exigirle responsabilidad política". Y pensar que Arcadi fue fundador de Ciudadanos. Fernando Lázaro se quedó ayer ojiplático con los vivas a la Guardia Civil de Podemos. "Es curioso escuchar a algunos defender ahora a capa y espada a la Guardia Civil. Esos que ahora aplauden y defienden la actuación del Instituto Armado son los mismos que la han pisoteado y desprestigiado siempre que han podido". La capacidad de Podemos para dejarnos con la boca abierta es infinita. Y Anson habla de política. Porque ve con preocupación que Pedro Sánchez puede ganar. Y si eso pasa, "si Rajoy no quiere verse envuelto en una moción de censura que podría triunfar estará obligado a convocar elecciones generales anticipadas. Las ganaría holgadamente" le garantiza. El problema es que "la alternativa ya no sería un partido constitucionalista sino, con harta probabilidad, un frente antisistema capaz de fracturar el espíritu de la Transición". Vamos, que tenemos Rajoy para rato.

El País va a por Cifuentes sin disimulo. "Cifuentes se cree víctima de un ataque desde su propio partido". Zas, en toda la boca. "La presidenta madrileña sugiere que la señalan por su lucha contra la corrupción. 'Llevo 30 años en política, no creo en las casualidades'", dice haciéndose eco de la entrevista de esRadio aunque sin citar. Y por si con esto no le queda claro a la presidenta madrileña que el diario que salvó Soraya la quiere muerta, aquí va otro titular: "Otro informe de la Guardia Civil refuerza las sospechas sobre la presidenta de Madrid". Se trata de "un segundo documento sobre la supuesta implicación de la presidenta madrileña en las supuestas irregularidades", documento "de 15 folios y al que ha tenido acceso El País". Y si ni siquiera con esto Cifuentes se da por enterada de por dónde le caen los tiros aquí tiene este otro titular, ya definitivo: "Velasco ve 'sólidos indicios' contra Cifuentes", dice Cebrián contradiciendo al propio juez. Podían haber titulado "Cebrián (¿Soraya?) quiere sólidos indicios contra Cifuentes y los quiere ya". Rubén Amón se marca una pieza antipedrista con gracejo. "Pedro Sánchez: acción mutante". "Los militantes socialistas tienen la opción de elegir a Pedro Sánchez, pero ¿a cuál de ellos?". Jua, jua, qué simpático. Josep Ramoneda, en contra de la línea editorial de su periódico, reprocha al PSOE que diga que no hay que pactar con Podemos. "Entonces, ¿con quién? Un decenio en la oposición es muerte segura". Puede, Ramoneda, pero pactar con Podemos también. Iglesias acabará comiéndoselos como a IU. Qué negro lo tiene este partido.

ABC tiene un cabreo monumental con los podemitas por lo que le han hecho a Antonio Banderas. "Los populismos frenan mas de 14.000 millones de inversión privada en grandes ciudades". "El boicot a Banderas en Málaga no es una excepción". Bieito Rubido está furioso. "La extrema izquierda política, representada por Podemos y sus franquicias locales, a los que se unen los calumniadores de los 140 caracteres, no pierden ocasión para demostrar lo rancio (…) La izquierda extrema se ha convertido en un coro de difamadores profesionales (…) La extrema izquierda está convirtiendo la actividad pública en una fuente de amenazas e infamias" y "la impunidad de las redes sociales en la difusión exponencial de los insultos y las calumnias hace aún más destructivo ese vocerío". La pena es que siempre se salen con la suya. Y el peligro que inexplicablemente cinco millones de personas, incluidas algunas inteligentes y sensatas, les votan. Isabel San Sebastián me deja estupefacta diciendo las mismas cosas que Podemos. "La UCO de la Guardia Civil es ejemplo de imparcialidad, rigor profesional y valentía". Valentía, la misma palabra que utilizó ayer Irene Montero. Nunca creí que viviría para ver a Isabel San Sebastián podemizada. En la UCO habrá de todo, Isabel, como en todos lados.

La Razón anuncia que "el exministro Belloch sería el mejor posicionado para sustituir al juez Velasco si pide la plaza". ¿Un ministro y exalcalde socialista va a juzgar al PP? No jorobes, Marhuenda, eso ya es el colmo. Menos mal que el histórico socialista no ha tardado ni un minuto en desmentirlo en la emisora del mismo grupo. A Cifuentes le atiza un nuevo tortazo de los prometidos en las conversaciones entre Marhuenda, Edmundo y Casals. "La guardia civil ratificó los indicios de delito contra Cifuentes". Ji, ji, lo que estarán disfrutando estos tres. Igual que El País, y por segundo día consecutivo, no hay editorial. Curiosa coincidencia, ¿verdad Cifuentes?