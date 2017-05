Cifuentes no puede gestionar Madrid si sólo tiene 900 euros tras 25 años currando

El Mundo dice que "La UCO desvela financiación ilegal en las campañas de Aguirre y Rajoy". Vaya novedad, lo de la financiación ilegal del PP lo sabe ya hasta el tato. El editorial dice que "no hay razones para imputar a Cifuentes aunque debe explicarse". Dice Cuartango que "ni qué decir tiene que una supuesta dimisión de Cifuentes por algún caso de corrupción supondría una gran victoria para la oposición y, muy probablemente, daría a los partidos de izquierda el poder de la comunidad en las próximas elecciones autonómicas". Y más adelante se regaña a sí mismo. "No hay razones para elucubrar a día de hoy sobre su posible renuncia al cargo". Pues no elucubres, Cuartango, no elucubres. Federico Jiménez Losantos comenta el súbito amor de Podemos por la Guardia Civil. "Errejokski defendía al terrorista Alfon condenado por llevar a una manifestación una olla con explosivos y metralla para matar policías". Y él y Pablo "recibieron en el Congreso a los proetarras de Alsasua que apalearon a dos guardias civiles y a su novias. Ahora quiere crear la Guardia Roja sobre el cadáver de la Guardia Civil. Supongo que, en legítima defensa, cuando vaya a tomar posesión de la Benemérita al frente de su Cheka, tal vez rebautizada UKO, lo detendrán".

El País entrevista hoy a Susana Díaz. "Los líderes no podemos escondernos en la militancia". dice también que intentará acabar con la división con "humildad" y que, si gana, pedirá a Sánchez y López que la "ayuden". Susana, estás mucho mejor cuando te sale la vena trianera del "mientes, cariño". De Sánchez nos cuenta que "deja la puerta abierta a una moción de censura si gana". Como está en el paro tiene que buscar curro. El de presidente del Gobierno no está mal pagado. El diario de Prisa dedica medio periódico a la corrupción del PP. "Ciudadanos mantiene su acuerdo con Cifuentes, pero desconfía de ella", "el PP desvió subvenciones para cursos de formación a la campaña de Rajoy de 2008", "el juez de Púnica investiga la fundación patriótica de Aguirre". "Un empresario declara que el partido le pedía falsear facturas". Lo curioso es que para tamaño despliegue ni editorializa ni dice nada en portada. ¿Tendrá algo que ver que ayer 'dirigió' El País Alejandro Sanz? "El País tuvo ayer un colaborador de lujo a la hora de decidir su primera página. El cantante Alejandro Sanz". Claro, eso, a culpar al cantante.

ABC pone a caldo a los estibadores por su "intolerable chantaje". "La convocatoria de huelga no solo constituye un chantaje para intentar doblegar por la puerta de atrás la reforma, sino que tendría un alto coste para todos los españoles ya que la mayoría de la exportaciones e importaciones del país pasa por los puertos. No es admisible que un pequeño y privilegiado grupo de trabajadores paralice todo un país". Ignacio Camacho habla de la UCO, la estrella mediática de la semana. La unidad anticorrupción de la Guardia Civil "se viene especializando en acompañar sus pesquisas con calificaciones penales que rebasan su ámbito profesional para adentrarse en el terreno especulativo. Sólo a fiscales y magistrados corresponde, en un Estado de derecho no policial, atribuir a cualquier conducta indicios de delito". Hay que ver lo que está dando de sí una cosa tan aburrida como la UCO. Hermann Tertsch pone el ojo en un detallito que ha pasado desapercibido. "Cifuentes presume de tener solo 900 euros en la cuenta corriente. También de no tener patrimonio, pese a sus más de cinco lustros de vida laboral. Algunos pensarán que se organiza mal si no tiene un reserva mínima para un gasto extraordinario. Y que si tan mal se organiza en casa no podrá hacerlo mejor fuera". Tienes razón Hermann, yo pensé lo mismo cuando la oí en esRadio, esta señora tiene un agujero en la mano, hay que controlarla, a ver si va a dejar Madrid como su cuenta corriente.

La Razón dice que "Díaz cifra en 5.000 votos más una victoria clara sobre Sánchez". "La andaluza asume que un resultado mas ajustado abriría el debate del pucherazo". Lo que les faltaba a los socialistas. ¿No han pensado en llamar a observadores internacionales? Dice Marhuenda que "Pedro Sánchez es reincidente en sus errores y no acaba de asumir que los números no cuadran como tampoco lo hicieron cuando pretendió ser jefe del ejecutivo". Repasa tus matemáticas, Marhuenda. PSOE+Podemos+ERC+PDeCAT+Bildu. ¿A que sí dan? Pues a eso vamos si gana Pedro Sánchez.