Josep Pujol acusa a Jorge Moragas de haber montado el caso Pujol para cargarse el proceso

El tercer hijo de Jordi Pujol y Marta Ferrusola, Josep Pujol (1963), ha sido el protagonista del programa matinal de la radio oficial de la Generalidad, "Catalunya Ràdio". En una entrevista de más de una hora, ha tratado de rebatir todas las investigaciones sobre la familia y las ha atribuido a una operación contra el proceso independentista. En su opinión, la mano negra que está detrás de todas las calamidades de la familia es Jorge Moragas, el director de gabinete de Mariano Rajoy. "El que monta todo esto es Jorge Moragas, que no deja de ser Rajoy. Él es de Barcelona y habíamos llegado a ser amigos", ha declarado Josep Pujol, quien también ha acusado al comisario Villarejo.

Según el relato radiofónico del hijo de Pujol, Villarejo "es un tío para hacer una novela, un hombre además muy simpático". Continuaba Pujol: "Yo lo sé todo de ti, me dijo (Villarejo) la primera vez que me citó. Estás viajando mucho a Rusia, estás montando un red de tráfico de armas para organizar el ejército catalán. Imagínate qué barbaridad. Viajaba a Rusia por temas de Indra (la compañía en la que ejercía de alto directivo). También me dice que tiene instrucciones de Fernández Díaz de vigilarnos. Y una vez ha demostrado que él es el poderoso, me suelta que todo esto de la Udef y el dinero de los Pujol se podría arreglar si mi padre hace unas declaraciones contra el proceso. Pero esto mi padre no lo puede hacer, le digo, el proceso es una realidad ciudadana que no tiene nada que ver con él. Tu sabrás, me dijo al despedirse".

Todo es mentira

Además de calificar de "mentiras" las investigaciones de la Udef y tachar el encarcelamiento preventivo de su hermano Jordi Pujol Ferrusola de "proceso de contraprogramación del tema del Canal", Josep Pujol acusó a los hermanos Cierco, expropietarios de la Banca Privada de Andorra, de haber falsificado la nota manuscrita en la que su madre se atribuye el alias de "madre superiora".

"Ella no reconoce ese texto. La letra se parece mucho. Esta nota en parte es falsa. Cómo acaba el texto, Marta. ¿Hay alguna nota al banco firmada? No se firman nunca. Se firman con números", aseguró al respecto Josep Pujol. Y añadió: "El tema de la madre superiora y el origen de todo esto es cuando mi hermano conoce a un hombre que es fantástico (un gestor bancario) que le recuerda a un mosén por su forma de hablar. Así se creó la broma del mosén, la madre superiora y tal.En mi cuenta yo tenía el nombre de rockabilly porque me parecía un nombre simpático, me hacía gracia, por la música. Escucha, es normal, se habla de te pongo dos kilos de patatas aquí, dos bibliotecas".

Negocios grises del abuelo

En cuanto al origen de la fortuna familiar, que los Pujol atribuyen al legado ajeno al testamento del abuelo Florencio, su nieto afirmó que su madre ha destruido parte de la carta en la que el llamado "avi Florenci" donaba el dinero a Marta Ferrusola y sus hijos: "Le faltan las hojas principales. La madre las rompió hace muchos años para destruir la trazabilidad del dinero".

También dijo que el "legado" oculto en Andorra procedía de "negocios grises de tráfico de divisas" de su abuelo y que cuando su padre entró en política ya era un hombre rico. "En 1979 presentó la tercera declaración de renta más alta de Cataluña", ha asegurado.

Su padre, un presidente 'first class'

El tercer hijo de Pujol y Ferrusola, el más abierto de todos los hermanos, se mostró tan ducho como su madre en el manejo del lenguaje religioso al calificar de "pecado original" el dinero oculto en Andorra. "La salida del pecado original era difícil porque no se podía regularizar ese dinero. Eso hubiera significado cargarse la carrera política de mi padre, 23 años de un presidente 'first class'", se jactó.

En cuanto a la situación de su hermano mayor y tras negar que tengan las cantidades que se les atribuyen, declaró que "si el juez De la Mata se lo propone podemos acabar todos en la cárcel". También se quejó del "escarnio" que sufren sus padres, de que sus hermanos Oleguer y Marta y él mismo fueron despedidos de sus trabajos tras estallar definitivamente el caso, con la confesión de su padre. Josep Pujol tenía contrato en Indra y ha acusado al exministro Jorge Fernández Díaz de haber presionado a la dirección de la compañía para que lo despidieran, si bien ha admitido que su salida de la empresa se produjo en el marco de un Ere.

Ahora será la comisión que organiza los actos de la gran conmemoración mariana de la Virgen del Rosario la que decidirá qué ocurrirá el 24 de junio. Se contaba con doce hermandades y ahora sólo quedan once tras la decisión de la Hermandad del Rocío. Queda por ver si el resto de las hermandades participantes –Medinaceli, Angustias, Ecce Homo, Merced, Sagrada Cena, Nazareno del Amor, Sentencia, Piedad, La Palma, Afligidos y Virgen del Rosario–, se solidarizan con la del Rocío o si se allanan ante el Ayuntamiento.