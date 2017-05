Kichi se enfrenta a la hermandad del Rocío en Cádiz por las mulas de su Simpecado

El problema son las mulas que tiran de la carreta del Simpecado, símbolo que anuncia la presencia de la Hermandad. Según el Ayuntamiento que rige el podemita José María González Santos, Kichi, hay una ordenanza de protección y defensa de los animales que impide que el Ayuntamiento colabore con espectáculos en los que haya animales. Por tanto, el Ayuntamiento dice no poder aceptar la presencia de las mulas tirando del Simpecado y la Hermandad del Rocío ha decidido no desfilar en la gran procesión mariana del 24 de junio.

La procesión conjunta de todas las hermandades gaditanas de ese día se debe al 150 aniversario de la proclamación por la Santa Sede de Nuestra Señora la Virgen del Rosario, como su Excelsa Patrona mediante una Bula firmada el 25 de junio de 1867. Pero, además, se cumple el 70 aniversario de su coronación canónica, llevada a cabo solemnemente el 4 de mayo de 1947 y por último el 60 aniversario de su proclamación como Patrona del Consejo, el 3 de junio de 1957. Además, el 26 de mayo se cumplirán 50 años de su nombramiento como Alcaldesa Perpetua de Cádiz.

El alcalde José María González, alias Kichi, informa La Voz de Cádiz, se reunió ayer por la mañana con el Consejo de Hermandades para hablar sobre la organización y la presencia de los animales en la procesión. El Ayuntamiento aduce la existencia de una ordenanza que impide su participación en "espectáculos con animales". Y se niega a colaborar con la organización, como era costumbre

La reacción de la Hermandad del Rocío de Cádiz ha sido no salir. Su hermano mayor, Manuel García Perales, ha dicho: "No salimos, nos retiramos. Ellos consideran que es un espectáculo, aunque es una manifestación religiosa. La Virgen del Rocío no es una insignia entonces tiene que ir en la carreta y si no nos dejan salir pues no podremos estar".

Por su parte, el presidente del Consejo de Hermandades de Cádiz, Martín José García, ha confirmado que "no hay alternativa. No podemos renunciar a la ayuda del Ayuntamiento para la organización. La reunión ha sido muy cordial, pero ellos tienen esta ordenanza en la que dice eso y no nos pueden dar otra solución".

La Hermandad del Rocío ha dejado claro que su ilusión era estar por el centro de Cádiz más allá de San Juan de Dios y que se viera la carreta del Simpecado por las calles del centro, "pero no quieren, pues ellos se lo pierden y el pueblo de Cádiz por culpa de su Ayuntamiento. La carreta o va tirada por animales o no puede ir de otra forma. La hermandad del Rocío lleva 36 años saliendo y nunca se ha aplicado esa norma, el caso es que el nombre de Cádiz quede mal en todos lados".

En su argumentación, el hermano mayor del Rocío ha recordado que en Sevilla en 2013 el Simpecado del Rocío de Triana fue en su carreta a Catedral. En Córdoba también el Simpecado de la hermandad fue en su carreta a la Mezquita. Respecto al cuidado de las mulas, ha desafiado a que se encuentren mulas que estén mejor atendidas que las de la carreta del Simpecado".