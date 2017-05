Sigue el asedio de Podemos al PSOE: evoca a Felipe González en el texto de la moción

Sin citarle por su nombre, Podemos se inspira en la moción presentada por Felipe González contra Adolfo Suárez en 1980 en el texto contra Mariano Rajoy que Irene Montero ha registrado este viernes. Más de 20 días después de su anuncio, pasadas las once y media de la mañana, la portavoz morada ha aparecido en el Congreso de los Diputados acompañada por Alberto Garzón y los representantes de sus confluencias para tramitar su moción contra el presidente de Gobierno. Tras ello, han ofrecido una rueda de prensa en el patio de la Cámara Baja, algo que no es muy común ya que no se suelen utilizar estos espacios salvo en ocasiones solemnes como el día de la Constitución.

Unidos Podemos presenta una propuesta que fracasará ya que no cuenta con el respaldo de otros grupos parlamentarios y lo hace a 48 horas de que los militantes del PSOE elijan a su nuevo líder entre Pedro Sánchez, Susana Díaz o Patxi López. Y lo hacen, curiosamente, inspirándose en la que presentó en su día Felipe González. "Hace 37 años, en unas circunstancias mucho menos graves que las actuales, se presentó una moción de censura que no prosperó pero que, sin embargo, señaló un futuro de cambio". Según Podemos, la suya también presentaría ese horizonte.

"Hoy asistimos a la descomposición de una trama de poder que intenta atrincherarse sin más proyecto político que el de normalizar la corrupción y el saqueo en un modelo de Estado envejecido y con un sistema económico ineficaz. Registramos esta moción para transmitir a nuestro pueblo que no hay por qué resignarse y que es posible construir un futuro con instituciones limpias y con un Gobierno preocupado por la gente y no por proteger a las élites y a los corruptos", reza el escrito. Una moción que, como hará la que también han presentado desde Podemos, fracasó.

Iglesias, candidato

Como adelanto Libertad Digital, Pablo Iglesias es el candidato de esta moción. Según ha explicado Irene Montero "siempre hemos estado abiertos a que nos propusiera otro candidato y haberlo estudiado. Pero les digo que siempre que lo hemos hablado hemos tenido claro que Pablo Iglesias es, a día de hoy, la persona que mejor puede encabezar este proyecto colectivo y que no le tiene miedo al Partido Popular".

"Siempre que lo hemos hablado, hemos visto claro que era Iglesias la persona más preparada y con más apoyo popular para poder encabezar este proyecto colectivo que saque al PP de las instituciones y que construya un nuevo país", ha insistido.

No atienden a la petición de ERC

En el texto que han presentado en el registro, tras más de cinco páginas en las que se desarrolla lo que es "la trama", parece que los morados ni siquiera aspiran ya a lograr el apoyo de los separatistas de ERC ya que no incluyen la petición que les había realizado Joan Tardá a cambio de su apoyo: la de incluir un referéndum en Cataluña. En el escrito no atienden a esta solicitud explícita y pasan de soslayo por el tema culpando a Mariano Rajoy de la falta de entendimiento con los secesionistas.

"Ahora, las fuerzas políticas tienen que leer el texto que formulamos y la pregunta que se tienen que hacer es si van a seguir sosteniendo con sus votos al Gobierno corrupto de Mariano Rajoy, a pesar de que están parasitando las instituciones", ha explicado Montero.

Precisamente, en ese instante a la representante morada le han preguntado por su falta de apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. "Pactó con el principal sostenedor del PP", ha respondido, en referencia a Ciudadanos.

Pierden el control

Cabe destacar que, en estos momentos, los dirigentes del partido morado ya han perdido el control sobre los tiempos de la moción de censura y que será la presidenta del Congreso, Ana Pastor, la que decida cuándo se debate en la Cámara Baja. Todo parece indicar que será durante los primeros días del mes de junio aunque será la popular la que tenga la última palabra en este asunto.