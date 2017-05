"Escalofríos" y "temblores" recorren el país mientras Pablo "se relame de gusto"

"La rebelión de las bases", titula El Mundo. Dice el editorial que la victoria de Sánchez demuestra que su derrocamiento ha resultado "no sólo ineficaz sino también contraproducente". "Ayer los militantes dijeron con claridad que prefieren un partido donde las bases tengan más protagonismo", pero aconseja a Sánchez que "debería eludir la tentación populista de convertir la organización en una suerte de asamblea y rendirse a las formas de actuación política más propias de la izquierda radical que de un partido que aspira a gobernar". Pero Cuartango, ¿de qué guindo te has caído? Pedro ya es izquierda radical. "El nuevo secretario general deberá liderar una oposición ilusionante y constructiva que ayude a la gobernabilidad del país", dice. Definitivamente este periódico vive en los mundos de yupi o no ha escuchado el discurso de Sánchez. No tiene ninguna intención de hacer oposición ilusionante ni constructiva y, mucho menos, ayudar a gobernabilidad. No es no, Cuartango, ¿recuerdas? También Federico Jiménez Losantos analiza las primarias. "En los medios de comunicación se ha instalado la idea de que las primarias son malas. ¿Por qué? Porque desestabilizan a los partidos políticos y eso es malo para la democracia. Los mismo que lamentan que las primarias destruyan los partidos se quejan de que los partidos están destruyendo la democracia". Un lío total. Lucía Méndez disfruta de lo lindo. La militancia "ha dado un soberano corte de mangas al PSOE de la Transición", sí, qué graciosilla, la militancia. Ayer, "un escalofrío recorrió la espina dorsal de los centros de poder de este país", cómo mola ¿eh? "La victoria de Sánchez es una patada al tablero político español" porque "no ha engañado a nadie. Su estrategia pasa por el entendimiento con los partidos de izquierdas como Podemos". Y con los separatistas, Lucía, que se te olvida. Como dice Raúl del Pozo, "nos acercamos a un tiempo de turbulencias". Vamos derechitos a elecciones. Que Dios reparta suerte.

El País tiene tal cabreo que prefiere abrir con Cataluña: "Declaración de independencia de inmediato si no hay referéndum". Sí, ya lo han dicho muchas veces, ahora sólo falta que lo hagan. "Sánchez, de nuevo líder del PSOE", titula Cebrián como si no lo pudiera creer. Con los esfuerzos que han hecho por evitarlo. Si es que ya nadie te hace ni caso, Juan Luis, con lo que has mandado. "La victoria de Sánchez no puede sino provocar una profunda preocupación", dice el editorial. Lo compara con el Brexit, la victoria de Trump e incluso ¡con el referéndum de Colombia!, que ya me dirán qué tiene que ver. "La emoción y la indignación ciega se han contrapuesto exitosamente a la razón". "Se ha impuesto la demagogia, las medias o falsas verdades y las promesas de imposible cumplimiento". Y que Pedro se olvide de gobernar, porque "no tiene la fuerza ni la capacidad de construir una mayoría de gobierno estable". Bueno, yo no diría eso muy alto. "Sánchez aboca al partido a la profundización de una ya gravísima crisis interna (…) La confusión ideológica y el modelo de partido asambleario en el que se ha apoyado Sánchez fácilmente podrá desmovilizar aún más a sus votantes y alejar a los socialistas del poder". Pues por lo que vimos ayer los votantes socialistas están más que movilizados para votar a Sánchez.

ABC está desolado. "La militancia devuelve a Sánchez los restos del PSOE". Bieito Rubido está tan disgustado como Cebrián. "Sánchez no se anduvo con sutilezas y abanderó una opción. Enardeció a los militantes con el estímulo visceral que nunca falla en la izquierda: la aversión a la derecha". Lo que nos lleva al "final de la política de oposición constructiva con el gobierno. El objetivo de echar a Rajoy va a justificar cualquier medio (…) Todo valdrá contra el PP, desde formar con Podemos un frente de izquierda radical a retomar con los nacionalistas la fórmula del Tinell", dice hecho polvo. Álvaro Martínez lo tiene clarísimo. "Sánchez regresa con la promesa de urdir un frente de izquierdas con los populistas de Podemos para sacar a Rajoy de La Moncloa". Y apoya su conclusión en "un dato inquietante: el regocijo ayer en la extrema izquierda y en el soberanismo eran difícilmente contenibles". Isabel San Sebastián tampoco tiene dudas de lo que va a pasar. "Ya se relame Pablo Iglesias pensando en ese Pedro Sánchez ansioso por arrojarse a sus brazos". Debe estar como unas castañuelas. Volvemos a la casilla de salida.

La Razón dice que "Sánchez renace en un PSOE roto". Marhuenda le pide que una al PSOE. Que les den, Marhuenda, ellos se lo han buscado. Eso sí, la victoria de Sánchez "supone una mala noticia para la estabilidad política de la Nación" y "ya no es posible descartar unas elecciones anticipadas". Y se empeña en que la abstención "fue una decisión política acertada y como tal reconocida por la mayoría de los votantes y simpatizantes socialistas según recogen todas las encuestas". Vamos, Marhuenda, por Dios, por eso ha ganado el no es no. Iñaki Zaragüeta siente "temblores". "Ayer los socialistas se equivocaron (…) Han abierto una etapa presta a la convulsión y radicalidad, que afectará a las diferentes estructuras de nuestra nación: a la política, a la economía y a la sociedad, o mucho tendrán que cambiar él y quienes le han votado". "La victoria de Pedro es legítima y el temblor de otros muchos también". Significativa la columna de Tomás Gómez "Requiem por el PSOE". "Todo apunta a que el PSOE va a pasear del brazo de Podemos. La contaminación del PSOE por el virus populista hará que muchos nos planteemos si queremos estar en un partido así". Pues Tomás, ya puedes ir haciendo las maletas. De todos modos Pedro te iba a purgar tarde o temprano.

La Vanguardia está feliz. Odiaban a Susana. "Sánchez arrasa a Díaz y revoluciona el PSOE". "La militancia da un revolcón a la presidenta andaluza". Y encima "El PSC se erige en el feudo del nuevo secretario general". Desde aquí se oyen chocar las copas de cava.