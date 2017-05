El Auditorio de la Mutua Madrileña ha albergado en la tarde de este lunes a 600 ciudadanos a quienes les duele nuestra nación o, al menos, les duele que esté en manos, tirando por el eufemismo, incompetentes. Acudieron a la quinta sesión del ciclo El necesario fortalecimiento de España, organizado por la Fundación Villacisneros y la Fundación Valores y Sociedad. El encuentro, llamado "El fortalecimiento de la conciencia de España", contó con la presencia del director de Es la mañana de Federico y presidente de Libertad Digital, Federico Jiménez Losantos; el presidente de Unidad Editorial, Antonio Fernández Galiano; el director de La mañana de la COPE, Carlos Herrera, y el director de ABC, Bieito Rubido.

Los coordinaba la periodista Isabel San Sebastián, quien arrancó el acto señalando que "nos contraprograma el Ayuntamiento de Madrid con Puigdemont, que está desgranando, "bajo la hospitalidad de Manuela Carmena, su programa secesionista". "Al frente del PSOE hay un secretario general que considera Cataluña una nación y que quiere reformar la Constitución para cuadrar el círculo de la nación de naciones", añadió.

Durante el primer bloque, los ponentes expusieron su "diagnóstico" de la situación. El primero en hablar fue Fernández Galiano, quien apostó por "fortalecer España" evitando "la tremenda ceremonia de confusión a la que España está sometida". El presidente de Unidad Editorial dijo que los ciudadanos "deben tener conciencia de España y de que forman parte de un Estado, que forman parte de una realidad jurídica, histórica y cultural" y, recordando las palabras de Jiménez Losantos, señaló que "España es una realidad previa al marco jurídico vigente que le da carta de naturaleza".

Galiano lamentó que "hemos asistido pasivamente a una gestión desleal de competencias cedidas por el Estado a las Comunidades Autónomas: la educación, los medios… han estado al servicio del falseamiento de la idea de España".

Carlos Herrera comenzó su relato diciendo que la nación española, a su "entender", empieza "con la nación liberal, la nación de Cádiz, la de España y las Españas de ultramar": "¿Cuaja? Sí, evidentemente cuaja. Pero desde ese mismo momento está a una serie de cuestiones que son recurrentes, casi cíclicas. Llega un momento en el que algunos preferimos los Estados a las naciones. Porque el Estado sé lo que es: que me atiendan sanitariamente, que me eduquen a los hijos, que funcionen los semáforos, que determinados cuerpos defiendan la ley… Y la nación es como cuando le preguntaron a Pedro Sánchez el otro día. Una nación es un sentimiento, una cultura… entonces, el Betis también".

El periodista recordó que cuando él se crió en Cataluña "el separatismo siempre rondó al 20-25%, estaban más de moda, menos de moda… pero existía un separatismo agazapado en la forma de nacionalismo". "Y este separatismo, que con la mano derecha gobernaba el 4% y con la izquierda adoctrinaba a las nuevas huestes, estaba esperando la oportunidad. Y ésta llegó", añadió.

Federico Jiménez Losantos empezó didáctico: "España ha tenido muchas constituciones, pero estas constituciones han tenido una sola España. España, antes que un hecho nacional y constitucional, es un hecho de civilización romana y cristiana que tiene 2.000 años. Ahora no estamos vestidos con chilaba porque España como hecho de civilización, en nuestro caso, depende de una serie de valores y tradiciones muy anteriores a su conformación legal. Hemos tenido derecho romano, godo, mezcla de ambos… pero al final, cuando se instaura otra civilización, los españoles, que se sabían españoles, durante la Reconquista, está la idea de España". Acto seguido, soltó el primer gancho: "Yo no es que sea muy católico, y menos por pasar por la COPE, ahora bien, la doctrina, a diferencia de los obispos me la sé. Y me asombra que haya obispos que predican el odio a España como parte de la manera de llegar a cardenales".

El director de Es la mañana de Federico recordó una entrevista que hizo en 2004 a Jaime Mayor Oreja, donde el expolítico del PP le dijo: ‘Mira, Federico: lo que se están cargando es la Transición’". Jiménez Losantos señaló que "hay una clase política que nunca ha admitido la legitimidad de España, y siempre la ha combatido" y, volviendo a 2004, relató: "Llega Zapatero y se carga la Transición mediante un engendro siniestro y que entonces firmó el novio de Corinna y que se llama Ley de Memoria Histórica. Supone cargarse, efectivamente, en el espíritu y en la letra, toda la Constitución, toda la Transición, toda la concordia, aquello que el PCE llamó "reconciliación nacional". ¿Cómo es posible que el Jefe del Estado firma algo que le deslegitima como Jefe del Estado, que deslegitima el Estado? Claro, había cosas que ocultar".

Después, el presidente de Libertad Digital dijo que cuando llegó el PP al poder con mayoría absoluta "con la promesa de derogar la Ley de Memoria Histórica, no lo hacen, y llegan al espectáculo de que la vicepresidenta del Gobierno ofrece a Cocomocho –Puigdemont- las Cortes. Y todos los medios dicen: "¡Qué lista la presidenta!". ¿Cómo que qué lista?".

Por su parte, Bieito Rubido clausuró este bloque señalando que "esta sala viene a evidenciar hoy que los buenos somos más. Pero, históricamente, las minorías gritonas y bullangueras se acaban imponiendo a una mayoría que suele ser cómoda y silenciosa. Y, en España, la mayoría es así. Lo de hoy es un acto excepcional. Que haya 600 personas preocupándose por el estado de España no es frecuente". El director de ABC criticó que en España "no hay estrategia de país": "Los medios de comunicación están en manos italianas, y ahora vamos a entregar las infraestructuras, incluido el satélite Hispasat, a las empresas italianas. Falta un proyecto para este país, no lo hay".

Responsabilidad individual

En el segundo bloque, que orbitaba en torno al papel de los medios, Fernández Galiano apostó por "hacer autocrítica": "Los políticos no pueden hacer aprendices de brujo. Ahí está la famosa frase de que "España es una nación de naciones culturales". Tampoco los periodistas: debemos opinar, pero no de cualquier manera. He visto propuestas que me llaman muchísimo la atención. ¿Cómo es posible que desde los medios se proponga la reforma de la Constitución porque sí?".

"Que los medios tengan una responsabilidad no exime de la responsabilidad individual" afirmó Jiménez Losantos. Acto seguido, señaló que "los más audaces son los más ignorantes siempre" y puso como ejemplos a Rodríguez Zapatero –"el más zote que hemos tenido"- y a Schz (Pedro Sánchez): "Este hombre ha descubierto Cataluña en los últimos meses, y ha descubierto que es una nación cultural. Vamos a ver, al menos serán dos naciones culturales: ha habido literatura en castellano y en catalán". Tras criticar de nuevo a Soraya Sáenz de Santamaría por brindar el Parlamento a Puigdemont, sentenció: "Con los golpistas no se dialoga. A los golpistas se les encarcela y, después, se les juzga". El auditorio se dejó las manos aplaudiendo.

Por su parte, Herrera dijo que "buena parte de la fauna política nacional debe perder complejos. Hay periodistas con percebes en las ingles y años de ejercicio que deberían perder complejos porque demuestran infantilismo en muchas cosas y, una de ellas, es el concepto de España". Finalmente, Rubido lamentó que "como director de ABC, recibo críticas furibundas cada vez que hacemos una portada en la que se habla bien de España".

"Sánchez le viene muy bien a Rajoy"

Para terminar el encuentro, Isabel San Sebastián preguntó a los ponentes por la elección de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE. Carlos Herrera comentó que al "votante de izquierda europeo tiene una tendencia alocada al suicidio. De repente, quiere darse una pequeña fiesta y se castiga de una manera insospechada. De ahí que elijan a Hamon o a Corbyn, que dicen "qué de izquierdas somos", pero luego no gustan a nada. El PSOE se ha dado un autohomenaje en este sentido".

Fernández Galiano describió al nuevo líder del PSOE como "un tipo voluble, es capaz de todo", advirtiendo de cuanto más se ha radicalizado el PSOE en comunidades como País Vasco o Cataluña, "asumiendo tesis no propias, ha ido perdiendo la autonomía. ¿Qué queda de ese partido socialista en esas dos comunidades autónomas? ¿Qué puede ocurrir si el PSOE opta por lo que quieren las bases? Que el votante no se interesará por esa opción. Las bases pueden estar radicalizadas, pero los votantes no".

Rubido alertó del "problema" que supone que "una persona con tan pocos criterios pueda ser presidente del Gobierno con la suma de todas las minorías del Congreso". Terminó Federico Jiménez Losantos, señalando al PP y a Mariano Rajoy: "El problema de Sánchez no es lo que haga el PSOE. El PSOE es una maldición que los españoles arrastramos. También se acabó con la tos ferina: no pasa nada. El problema es qué va a hacer Pedro Sánchez el Gobierno. Para Mariano, cuanto peor sea la izquierda, mejor le va a ir no ya al PP, sino a él y a su grupo. Lo malo es que le ha venido a Dios a ver para seguir con su política".