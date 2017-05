Iglesias se reúne con Puigdemont para apoyar el referéndum

Pablo Iglesias no pierde la oportunidad de reunirse con Carles Puigdemont cada vez que el presidente de la Generalidad de Cataluña pisa Madrid. El secretario general de Podemos ha mantenido una encuentro con él que ha durado casi una hora y en que han hablado de la moción de censura que han presentado contra Mariano Rajoy y del referéndum.

La cita ha tenido llegar en el Centro Cultural Blanquerna y también ha participado en ella el líder de En Comú Podem en el Congreso de los Diputados, Xavier Domènech y el portavoz en el Congreso del PdeCAT, Carles Campuzano.

El líder de Podemos ha recordado que el partido morado apoya la celebración de un referéndum "con efectos jurídicos y reconocimiento" en Cataluña. "Es una posición que hemos defendido siempre", ha añadido. Domènech, por su parte, ha añadido que van a crear una "comisión mixta de trabajo" para seguir hablando de estos temas.

Nos hemos reunido con el President de la Generalitat. Hemos hablado de Catalunya, de España y hemos pedido apoyo a la moción de censura. pic.twitter.com/SJpJAK6hRo — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) May 22, 2017

Tras este encuentro, Iglesias y Domènech han asistido a la conferencia de Puigdemont en el Ayuntamiento de la capital llamada 'Un referéndum para Cataluña; invitación para un acuerdo democrático'.

Podem Cataluña

Mientras tanto, este lunes también se conocía que las bases de Podem Cataluña debatirán entre tres escenarios para fijar su posición sobre un referéndum unilateral: rechazar un referéndum sin acuerdo con el Gobierno; participar en la convocatoria entendiéndola como "acto de movilización" aunque no sea vinculante; o reconocer el referéndum unilateral como vinculante si hay una participación masiva.

El secretario general de Podem, Albano-Dante Fachin, ha presentado este lunes en rueda de prensa el documento 'Podem Catalunya ante el escenario político catalán. Una respuesta clara colectiva y desde abajo', que trasladarán a las bases del partido, para marcar una primera posición, pero que no será la definitiva.Los militantes debatirán el documento desde este lunes hasta el 9 de junio, y el 11 presentarán los resultados.

Tres opciones

La primera opción señala que Cataluña debe ejercer el derecho a decidir su futuro, pero que es "imprescindible" acordar un referéndum con el Estado, por lo que Podem apostaría por desentenderse de una consulta unilateral.

La segunda opción contempla que, si no hay acuerdo y "el Govern" convoca una consulta, Podem participaría entendiéndola como "un acto de movilización cívica y de empoderamiento social", aunque no la vería como vinculante, por lo que Fachin ha reconocido que sería un escenario parecido al 9N.Para él, esta opción plantea que Podem "debe estar al lado de la movilización popular que reúna el anhelo mayoritario de ejercer el derecho a decidir", pero no calificarían la convocatoria unilateral como un referéndum.

En el tercer escenario, Podem apoyaría un referéndum unilateral, pero "entendiendo que hace falta una participación masiva para que tenga un carácter vinculante".

Fachin ha reivindicado que este debate tiene el objetivo de posicionar a la formación "de manera clara y sin ambigüedades", y ha expresado la importancia de escuchar la opinión de los militantes. También ha dicho que "Podem se avanza al Govern" porque el Gobierno catalán aún no ha explicado las condiciones del posible referéndum de independencia, ha criticado.

El también diputado de SíQueEsPot en el Parlamento catalán ha explicado que son "los primeros pasos en este debate", que se irá profundizando, y no descarta que la posición final del partido se someta a votación.