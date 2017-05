Podemos ofrece a Sánchez retirar su moción de censura si presenta otra

Podemos mueve ficha para no quedar eclipsado por la victoria de Pedro Sánchez. Los de Pablo Iglesias ofrecen al reelegido secretario general del PSOE retirar su moción de censura si el socialista presenta la suya propia. Un anuncio que han hecho sin consultar a sus bases que ya dijeron que "sí" al registro de esta iniciativa.

Así lo ha anunciado Pablo Echenique durante la rueda de prensa posterior a la reunión de su Ejecutiva de este lunes. "Hay que hacer todo lo posible para que nuestro país pueda pasar página de la decencia que supone el Partido Popular. Es el momento de intentar con todas nuestras fuerzas que el PP sea desalojado de las instituciones. Por eso, y en relación con las primarias del PSOE, queremos manifestar que si Pedro Sánchez presenta una moción e censura en el Congreso de los Diputados, nosotros estaríamos dispuestos a retirar la nuestra para hablar e la suya e intentar hacerla viable"."Necesitamos saber si el PSOE está de campaña o va a abandonar la triple alianza", aseguran desde el partido morado.

Preguntado por qué tendría que hacer el PSOE y a qué se tendría que comprometer para que ellos dieran el paso de retirarla, Echenique ha asegurado que necesitaría "verlo". "Yo soy científico, si no lo veo, no lo creo", ha dicho. "Es verdad que la campaña de Sánchez ha tenido como eje central la impugnación del Gobierno de Rajoy pero nosotros entendemos que es el momento de pasar de las palabras a los hechos. El registrar una moción de censura es un hecho. Si ese hecho se produce, no un compromiso, no una promesa, sino el hecho de registrar una moción, nosotros retiraríamos, la nuestra para intentar hacer viable la del PSOE. Pero necesitaríamos que se registre. Las palabras se las lleva el viento ", ha asegurado.

Sánchez tiene de plazo para decidirse hasta que se debata y se vote la moción de Podemos. Fecha que aún tiene que decidir la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Si el nuevo líder socialista no contesta a su propuesta, los morados seguirán adelante con su moción.

Pablo habla con Pedro

Cabe destacar que la propuesta, que dicen hacer "con toda la generosidad del mundo", ha sido anunciada sin que Pablo Iglesias llegase a hablar con Pedro Sánchez antes de que el partido ofreciese la rueda de prensa. Los líderes del PSOE y de Podemos han conversado después de esa comparecencia y se han emplazado a seguir en contacto.

"Comparten que es insostenible la situación del PP, cercado por la corrupción, en el Gobierno", dicen desde la formación de los círculos. "Respetamos las estrategias diferentes de cada organización sobre cómo hacer oposición al PP. Nos emplazamos a seguir dialogando de manera continua y a mantener una relación fluida", añaden.

Sánchez no lo descartó

Antes de esta victoria, durante su campaña, Sánchez aseguró que no descartaba presentar una moción de censura si se convertía en secretario general. "Yo no descartó presentar una moción de censura, pero si se produce será liderada por el PSOE y para que prospere, no para que se pierda", dijo entonces.