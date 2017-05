Zoido, sobre Cataluña: "El Gobierno tomará todas las medidas que tenga que tomar"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha mostrado convencido este miércoles de que el Gobierno de Rajoy "tomará todas las medidas que tenga que tomar" para frenar el "chantaje" al que la Generalidad de Cataluña está tratando de someter al Estado, amenazando con una declaración unilateral de independencia en el caso de que no se les permita realizar un referéndum ilegal para votar la secesión. "No les quepa ninguna duda", ha asegurado.

En una entrevista en Es la mañana de Federico, de esRadio, ha denunciado que "el señor Puigdemont está elaborando un chantaje" -que no se ha atrevido a calificar de golpe de Estado como han hecho otros de sus compañeros de gabinete- y que una demostración de ello es que "cuando les interesa, no hacen caso ni a los dictámenes del Consell", que les ha advertido de que ",el sistema que allí se quiere establecer no corresponde con el de una democracia"

El máximo responsable de la seguridad interior en España también ha querido tranquilizar a la población española ante la amenaza yihadista: "Estamos en los dos mundos en los que se mueven los yihadistas, tanto en Internet como en el mundo de las mezquitas. La Policía y la Guardia Civil hacen un seguimiento muy intenso de todo lo que se mueve, lo que nos permite controla cualquier radicalismo para dar parte a los especialistas".

"En el último año y medio se han detenido a 212 yihadistas tanto dentro de España como fuera de España por petición de nuestras Fuerzas de Seguridad. Tenemos unos especialistas que han aprovechado el dominio que tenían en la lucha contra el terrorismo de ETA para adaptarse a la lucha contra el yihadismo y, por eso, son una referencia en Europa", ha continuado el ministro, quien eso sí, ha querido dejar claro que "la seguridad absoluta no existe".

"Quiero tranquilizar a los oyentes. No hay ningún foco especial en España", ha añadido el ministro haciendo alusión a que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no son escenarios similares a los grandes barrios yihadistas de Europa como Molenbeek (Bruselas/Bélgica), Sparkbrook y Sparkhill (Birminghan/Reino Unido) o algunas zonas de Saint Dennis (París/Francia).

En esta línea, ha explicado que cada semana se realiza una reunión en el Ministerio del Interior a la que acuden los principales expertos en la lucha contra el terrorismo yihadista de Policía Nacional, Guardia Civil, Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o Departamento de Seguridad Nacional (DSN) en la que "se analiza lo que ha pasada en la semana y las posibles amenazas, analizan hasta el último atentado que ha pasado en cualquier parte del mundo…"

También ha destacado la "buena colaboración" que hay en este materia con las autoridades de Marruecos y la importante labor que están realizando las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil en el Sahel africano, donde realizan diferentes misiones de adiestramiento a militares y gendarmerías locales para que ellos mismos puedan a empezar a combatir contra el yihadismo. "La seguridad que consigamos en África es la seguridad que tendremos aquí", ha afirmado.

ETA y las cloacas de Interior

El ministro del Interior ha dicho que Mariano Rajoy no ha vinculado ninguna concesión a la organización terrorista ETA o su entorno al apoyo del PNV a los presupuestos. "Nada, nada, nada", ha asegurado, al tiempo que ha garantizado que "no va a haber ninguna concesión al terrorismo de ETA" y que considera lógico que algunas de las medidas que se han tomado desde Interior "no gusten al sector proetarra".

Ha dicho que si las Fuerzas de Seguridad no han detenido todavía al veterano dirigente de ETA José Antonio Urruticoechea Bengoechea, Josu Ternera, es porque "no se ha podido detener", y ha insistido en que a los etarras huidos "se les va a detener allí donde estén", para lo que ha puesto como ejemplo la reciente extradición desde México del etarra Ángel María Tellería Uriarte, cuyos crímenes estaban a punto de prescribir.

También ha hablado de la limpieza que ha realizado en los meses que lleva al frente del Ministerio de las denominadas cloacas de Interior. "He buscado al señor Villabona -actual Director Adjunto Operativo, máximo responsable policial de la institución-, que no estaba implicado en nada y es él quien está haciendo los cambios que cree que hay que hacer. Debe haber normalidad institucional y donde no la haya se debe instaurar", ha explicado.

La UCO, la UDEF y las filtraciones

Zoido también ha hablado en Es la Mañana de Federico de las polémicas que se han generado en los últimos meses por el aluvión de filtraciones relacionadas con algunas de las principales investigaciones que sobre casos de corrupción están llevando a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional.

"La UCO y la UDEF son dos unidades especializadas que no solo investigan la corrupción, sino que también combate el crimen organizado o, incluso, han participado en la lucha contra ETA. No podemos reducir la experiencia de estos agentes a dos o tres casos. Sus investigaciones se las encarga jueces o fiscales. Ellos emiten o valoran, en la mayoría de los casos coincide con lo que opinan jueces y fiscales, y en otras no", ha dicho el ministro.

"Siempre he rechazado las filtraciones. Tenemos que terminar de recuperar la normalidad. Hay ocasiones donde se está lesionando antes de lo que pudiera corresponder la dignidad y reputación de las personas", ha continuado, para poner como ejemplo aquella sobre el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, de la que todavía responden a preguntas pese a que los fiscales pidieron perdón al número dos de Interior por carta.

"Es cierto que Podemos está haciendo un uso partidista de la UCO y la UDEF, pero el PSOE ha entrado también en este tema. Si son válidos los que se hacen en Madrid también son válidos los de Andalucía sobre los ERE", ha dicho. "¿Por qué son válidos los de Madrid y no los de Andalucía?", ha insistido. También ha dicho que, a su juicio, mientras el PSOE ha criticado el informes de la UCO en Andalucía, Cristina Cifuentes en Madrid solo ha dicho que no comparte el contenido.

"La señora Cifuentes dice que no comparte el informe. Una cosa es criticar y otra no compartir una valoración que se ha hecho. Ellos han hecho una valoración -UCO- y se la han mandado al juez, y ella ha dicho que no compartía la valoración", ha considerado el ministro, quien a su vez ha mantenido que no cree que las filtraciones sobre posibles casos de corrupción sean lo que se denomina como "fuego amigo".

"El juez tiene que incorporar al sumario lo que le manden, aunque crea que no debe ser imputada. Sabiendo que son personas que van a tener un problema con la opinión pública debería haber alguna valoración del juez en el sumario diciendo que no ve delito. Se ha creado un daño a una persona que creo que hay que evitar sea del partido que sea", ha concluido.