Tocaba hacer balance de este último año de gobierno municipal en la ciudad de Madrid, que coincide también con el ecuador de la legislatura. Fueron casi cuatro horas de debate sobre el estado de la ciudad en el Palacio Cibeles, la mayoría de ellas monopolizadas por la alcaldesa, Manuela Carmena, que contaba con tiempo indefinido para hacer su presentación.

Para ello se basó en una encuesta municipal publicada recientemente por su Gobierno y en uno de las últimos sondeos aparecidos en El País, periódico que "no apoya" precisamente a este Ejecutivo, dijo. El diagnóstico, después de analizar estos datos, está claro para la alcaldesa: "Madrid está bien; Madrid está mejor de lo que estaba. Madrid ha mejorado". Así, Carmena dibujó un panorama esperanzador y casi idílico de la capital. Pocas veces entonó el mea culpa. Incluso al hablar de la limpieza de las calles lo hizo desde un prisma positivo.

"En esta ciudad, la semana de San Isidro sólo recibimos 54 quejas. Es algo para estar satisfechos". La alcaldesa recordó su colaboración con la Universidad Complutense -donde estuvo ayer mismo- para atajar el impacto del botellón. Allí le dieron unas gafas que mostraban cómo estaba un parque antes y después de una fiesta universitaria.

"Donde hay suciedad no hay belleza y la belleza la necesitamos todos", proclamó Carmena, que contó también cómo esta mañana, de camino al Ayuntamiento, vio "un pensamiento en el bordillo de una acera". Una flor que a la alcaldesa le gusta mucho. "Si aquello hubiera estado sucio no la habría visto. Y he disfrutado".

Manuela Carmena también quiso sacar pecho por la gestión de Bicimad desde que el servicio de alquiler de bicicletas se remunicipalizó. "Sé lo que sufrió Inés Sabanés -concejal responsable de Medio Ambiente y Movilidad- cuando el Bicimad no funcionaba. Ya podemos respirar, ya funciona y requetebién".

Sobre la seguridad, la alcaldesa destacó la labor de la Policía Municipal y puso el acento en sus nuevos uniformes, con los que los agentes están "más guapos y esbeltos", dijo.

Las obras en Gran Vía, en enero de 2018

Pero la regidora de la capital no se limitó solamente a hacer balance de este último año. También avanzó algunos proyectos que quiere sacar adelante, el más importante, la remodelación de la Gran Vía. Se ampliarán las aceras, se potenciará la vegetación, se reducirán y reordenarán los carriles para crear un sistema de movilidad donde se integre la bicicleta con el resto del tráfico rodado.

De esta forma, en el tramo de la Gran Vía entre la plaza de Cibeles y la de Callao, la bicicleta convivirá con el resto de los vehículos en los ciclocarriles 30, quedando la calzada dividida en cuatro carriles. Sin embargo, en el tramo entre la plaza de España y la de Callao, los ciclistas contarán, en sentido subida, con un carril bici independiente del resto de los vehículos, dada la pendiente de la calle. De este modo queda este tramo con cinco carriles ya que, en sentido bajada hacia plaza de España, las bicicletas compartirán calzada con otros vehículos. Además, el proyecto contemplará la reordenación de los carriles para autobuses y taxis, así como las áreas para carga y descarga, residentes y acceso a los aparcamientos de la zona.

Las obras empezarán en enero del próximo año 2018, justo después de las Navidades y su duración prevista será de unos 8 meses, de tal forma que en otoño de 2018 "ya se podría disfrutar de la nueva Gran Vía". Paralelamente se van a remodelar las seis plazas del entorno de esta arteria de la capital con un concurso ya en marcha a través del Ministerio de Fomento.

Los proyectos de Carmena

Pero no solo eso. Carmena señaló que creará una Oficina del Dato. La alcaldesa está especialmente concienciada con los datos y estadísticas. Afea a la oposición que no base sus intervenciones en estos, a los que eleva a dogma de fe. No obstante, tal y como le reprochan desde el PP y Ciudadanos, en muchas de sus intervenciones únicamente se queda con aquellos que le son favorables.

También pretende llevar a cabo la "alfabetización de toda la población mayor" de Madrid; crear un Museo del Videojuego, ya que "somos los mejores" en este campo, aseguró. Y sobre todo abordar la remodelación de Ifema, que "se nos ha quedado chico". Según Carmena, "las convenciones son el futuro" y para poder albergar a sus participantes es necesario crear un auditorio con capacidad para más de "80.000 personas y prologar Ifema". Este punto fue reprochado por el popular José Luis Martínez Almeida, que se estrenó como portavoz en el Pleno. Acusó a la alcaldesa de "deslealtad institucional" al no haber consultado con el resto de instituciones representadas estos cambios. "La presidencia de Ifema es rotatoria y aunque el señor Cueto se ponga como emperador de Ifema no puede hacer lo que da la gana".

Por último la alcaldesa incidió en la idea de hacer palpable que "Madrid es la ciudad de los cuidados", combatiendo "la soledad no deseada".

Los proyectos del PP

El PP, por su parte, de la mano de su portavoz, se guardó un as bajo la manga. Después de su primera intervención -que fue afeada por la portavoz de Ahora Madrid, Rita Maestre, por no contener propuestas para la ciudad- Martínez Almeida pasó a esbozar a través de diapositivas un decálogo de medidas que su partido pondría en marcha si gana las elecciones municipales de 2019.

Estas primeras decisiones pasarían, fundamentalmente, por una "bajada drástica" de impuestos, un ultimátum "con posible rescisión de contratos" con las empresas concesionarias de limpieza que incumplieran los pliegos y el nombramiento de un responsable único de circulación del que ahora carece el Ayuntamiento de la capital, "algo inconcebible y que no había ocurrido nunca" en una ciudad por la que transitan diariamente miles de automóviles.

Además, entre las actuaciones urgentes que llevaría a cabo su partido en sus primeros 100 días de Gobierno, estaría plantear el soterramiento de Calle 30 a su paso por el estadio Vicente Calderón; la construcción de un túnel en Santa María de la Cabeza que descogestionara el tráfico en la zona con la creación de un "mini Madrid Río" entre Usera y Carabanchel; la creación de un cheque guardería así como otro para personas mayores en residencias; la introducción del bilingüismo en escuelas infantiles del Ayuntamiento y la elaboración de un plan deportivo municipal.

A Carmena se le notó molesta: "No tiene sentido hacer un programa electoral telégrafo, que me ha recordado a un rapero" según lo relataba, le espetó la alcaldesa, que pasó a anunciar un proyecto que antes había olvidado comentar: "Hemos sacado un programa" realizado a través del "análisis médico para ver la salud de los niños". Este programa, que aún no se ha presentado, desvela que hay "problemas de malnutrición y desnutrición" entre los niños madrileños, aseguró.