El PSOE se debate entre abstenerse o votar no a la moción de censura

El socialista valenciano José Luis Ábalos, nombrado hoy portavoz del PSOE en el Congreso por el líder del partido, Pedro Sánchez, ha dejado claro que no apoyará la moción de censura de Podemos.Ábalos estará al frente de su grupo en debates tan importantes como el de los Presupuestos del Estado de 2017 y la moción de censura que la coalición de izquierdas Unidos Podemos presentó el viernes pasado contra el Gobierno.

Ábalos ha señalado que el grupo parlamentario socialista aún no tiene decidida su posición porque el PSOE, ha dicho, comparte "plenamente" la moción de censura en cuanto a las razones, pero no en cuanto "a la alternativa" que proponen sus promotores. "No apoyarla (la moción de censura) se puede traducir en voto negativo o en abstención. Tenemos que fijar nuestra posición", ha recalcado el nuevo portavoz socialista, que se abstuvo en la investidura de Mariano Rajoy a pesar de ser un hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez y una de las claves de su triunfo en las primarias.

Ábalos ha considerado razonable la iniciativa de Compromís de pedir a Podemos que aplace la moción hasta que el nuevo PSOE está conformado y ha dicho que no descarta presentar su propia moción.

Adriana Lastra ha confirmado que el PSOE no apoyará a Podemos y ha advertido que "la agenda política del PSOE la decide el PSOE". "Mariano Rajoy es censurable pero Pablo Iglesias no es presidenciable", ha dicho.