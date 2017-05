Enfado en Podemos con Compromís: "Nos hemos enterado por la prensa"

La petición de Compromís a Unidos Podemos para que retiren su moción a la espera de que el PSOE conforme su nueva dirección no ha gustado en en el partido morado. Desde la formación de Pablo Iglesias aseguran que no van a "retirar nada a no ser que un diputado de Pedro Sánchez venga al Congreso a registrar su moción".

"Es un momento de urgencia y lo más importante es echar al Partido Popular", aseguran. Por ello, añaden que no van a dar "ni un minuto más a Rajoy". "Estamos ante una situación de excepcionalidad y urgencia, es el momento de dar respuestas a los ciudadanos no de ayudar a que Rajoy siga escondido en el Congreso sin dar explicaciones".

Dicen estar "disgustados" ya que se han "enterado del anuncio de Mónica Oltra y Joan Baldoví por la prensa". "No se ha puesto en contacto con Unidos Podemos", lamentan. Sin embargo, cuando Podemos ha llevado a cabo otras iniciativas parlamentarias, tampoco ha avisado a los diputados de Compromís.

Y recomiendan a los dirigentes de la formación valenciana "que consulten a sus bases". "Sería recomendable que Oltra y Baldoví hicieran una consulta a sus bases sobre esta decisión. Después del anuncio de hoy tampoco sabemos si van a consultar a sus bases sobre qué van a votar o si esta decisión la tienen ya tomada. En cualquier caso confiamos en que mantengan su posición de votar a favor de echar a Rajoy".

"Nosotros ya hicimos una consulta a nuestras bases para preguntarles si querían que presentáramos una moción de censura y dijeron rotundamente que sí. Y así lo confirmó la Puerta del Sol llena el pasado sábado", añaden fuentes del partido morado.