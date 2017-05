Los grupos de la oposición escucharon durante una hora y veinte minutos a la alcaldesa. Manuela Carmena hizo balance de este último año de su acción de gobierno en el debate sobre el estado de la ciudad. Sin demasiados peros y autocrítica. Así, cuando llegó el turno de los portavoces estos dibujaron un panorama bastante diferente al que minutos antes se había referido la regidora. No compraron "el cuento de Carmena de las mil maravillas" de la ciudad, como lo definió Begoña Villacís.

La portavoz de la formación centrista señaló que "frente a su Madrid de la subvención y la okupación, Ciudadanos apuesta por un Madrid de futuro, empleo y oportunidades". Villacís instó al equipo de Gobierno a "dejar de escudarse en la herencia recibida y pasar, de una vez, de los dichos a los hechos". "Señora alcaldesa, ¿está Madrid más limpio?, ¿es más seguro?, ¿genera más oportunidades o crea más empleo?", preguntó a la vez que afirmó que "los datos no avalan las cifras que sostiene el Ejecutivo, ya que, entre otros muchas, en el primer trimestre de 2017 el número de quejas por la limpieza de las calles han aumentado en un 70%. En cuanto al empleo, la ciudad sigue creciendo a menos velocidad que la media de la nacional y de la Comunidad. Y por último, el rechazo a proyectos de inversión privada, han costado ya hasta 38.000 empleos en estos dos años de legislatura". Villacís acusó también a Ahora Madrid de copiar su plan de empleo al exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón. "Está calcado (...) luego nos dicen que les acusamos de continuismo".

Además reprochó al Ejecutivo municipal "la contratación de afines en el gobierno, el uso abusivo de las adjudicaciones de contratos menores y subvenciones a dedo que en áreas como la de Medio Ambiente se han multiplicado por dos respecto a 2015".

"El 35%" de los acuerdos del Pleno, sin cumplir

También la portavoz del PSOE, partido por el cual Carmena accedió a la alcaldía de la capital, fue combativa con los concejales del partido auspiciado por Podemos. Básicamente Purificación Causapié les acusó de practicar políticas continuistas y alejarse de los principios de la verdadera izquierda. A su Gobierno, le dijo a la alcaldesa, "le sobran conflictos y líos internos. Creo que ustedes llegaron sin proyecto para cambiar esta ciudad. Esta falta de rumbo nos lleva a encontrarnos con actuaciones improvisadas, seguidismo y continuismo. Tímidos avances pero sin una hoja de ruta clara. Les quedan dos años de intenso trabajo. Tenemos un gran riesgo y es que la derecha pueda volver a ganar esta ciudad. Nos vamos a empeñar en que esto no sea así, pero les pedimos que se impliquen con mas ahínco".

"El cumplimiento de los acuerdos del Pleno, en un gobierno en minoría, se convierte en una obligación democrática. Y no me den argumentos competenciales, se trata de voluntad política de cambio de verdad", reprochó la portavoz socialista al Ejecutivo municipal, porque de los 199 acuerdos del Pleno contabilizados en estos dos años, al menos 70 aún no se han desarrollado ni ejecutado, un 35% de ellos.

El estreno del portavoz del PP

Por último, y tras la intervención de Rita Maestre como portavoz de Ahora Madrid, llegó el turno de José Luis Martínez Almeida. El concejal popular se estrenó como nuevo portavoz de su grupo con una intervención ágil y sarcástica. El edil popular, rápido en sus contestaciones en la comisión de urbanismo y durante los plenos municipales, volvió a hacer gala de su estilo ya característico.

"Ayer ustedes celebraban en Twitter dos años de municipalismo; ayer lo que se cumplía era dos años de su derrota electoral en las elecciones municipales de Madrid porque por mucho que les moleste el PP sigue siendo el partido favorito y preferido por los madrileños", comenzó diciendo Almeida. No obstante, lo que se ha revelado durante estos dos años, en opinión del portavoz popular, es la "contradicción abierta" de Carmena "con el cumplimiento de la ley" y su "contradicción abierta con el principio democrático". Sobre la primera dijo que "son ustedes con la ley como el agua y el aceite, absolutamente incompatibles, señor Sánchez Mato usted especialmente, por cierto. Es indignante que reciba a una persona que viene con un referéndum ilegal en la mano y con una ley de secesión en la otra. Y que le dé una cobertura institucional que podía haber tenido en el Senado o en el Congreso de los Diputados, que es la sede de la soberanía nacional, pero que no quisieron ir", señaló Martínez Almeida en referencia al acto llevado a cabo esta semana en el Palacio de Cibeles por Carles Puigdemont y demás miembros de su Gobierno.

Sobre el incumplimiento de la ley, el portavoz del PP recordó cómo en la manifestación convocada por el Patio Maravillas, entre otros colectivos, terminó en la okupación de un edificio municipal situado en pleno Paseo del Prado "presidida por dos concejales". "Vivimos en una ciudad que implica que son los okupas los que les ponen las condiciones al Ayuntamiento de Madrid para negociar. ¿Y que dice ante esto la alcaldesa? Nada ¿Van a negociar ustedes con los okupas o no van a hacerlo?". Y la última, señaló, es el caso del Open de Tenis. "Pero ahí Sánchez Mato no voy a decir nada porque se lo va a decir usted a un juez". Y es que el PP ya ha anunciado que va a presentar una denuncia contra el concejal de Economía y Hacienda, Celia Mayer y Ana Valera, exconsejera delegada de Madrid Destino, por prevaricación y malversación de caudales públicos.

Sobre la ruptura del "principio democrático", José Luis Martínez Almeida señaló lo mismo que la portavoz socialista: "¿hasta cuándo no van a cumplir ustedes los acuerdos del Pleno? Cuando los acuerdos del Pleno se adoptan no los adopta Begoña Villacís, Purificación Causapié o José Luis Martínez Almeida, los adopta el más del millón y medio de madrileños que votaron a estos tres grupos municipales. Y eso merece un respeto".

"No son un equipo de Gobierno, son guerrillas"

El portavoz popular también sacó a colación la crisis interna de Ahora Madrid. "Yo no entraría en su división interna si no afectara decisivamente al buen gobierno de esta ciudad. Ustedes no son un equipo de Gobierno, son facciones de Gobierno, son guerrillas, que tanto le gusta al señor Valiente, enfrentadas entre sí". Y añadió que "ahora mismo hay una guerra entre el señor Sánchez Mato y el señor Cueto (coordinador de la alcaldía)".

Recordó asimismo el edil popular que "Ahora Madrid llegó a este Ayuntamiento diciendo que había una emergencia social, las malvadas políticas del PP estaban dejando Madrid como un erial social y ustedes son especialistas en una cosa, en secuestrar los sentimientos de las personas, en manipularlos, en tratar de monipolizarlos y jugar con ellos. Había 25.000 niños, decía la alcaldesa, desnutridos, que había emergencia habitacional. Pero la impostura se ha revelado. Decía la señora Maestre: ‘España era reconocida en los foros internacionales’, oiga, sobre todo en el foro de Bollywood".

El caso Bollywood

El millón de euros con el que el Ayuntamiento de Madrid subvencionó la entrega de los Oscar de Bollywood el año pasado se empleó, entre otras cuestiones, para pagar extras en el Hotel Palace como pedidos de sushi, spa con masaje en habitación y hasta el sueldo de camareros privados para la suite real del Hotel Palace. Así consta en las facturas que la empresa organizadora de los premios -Wizcraft International Entertainment- ha remitido al Palacio de Cibeles para justificar el gasto del dinero público a los que tuvo acceso El Mundo.

El Ayuntamiento ha explicado este jueves que pagó "por error" facturas de 'spa' y masajes a los actores de Bollywood que asistieron en junio del año pasado a la gala de entrega de los 'Oscar' del cine indio en la capital española. Al margen de las facturas de 'spa' y masajes abonadas "erróneamente", con la subvención municipal se han abonado cuentas de 'sushi' de hasta 572,77 euros con cargo a una sola habitación, 8.706,34 euros en planchado y 450 euros diarios por servicio particular de camareros para la 'suite real'. Además, se han pagado 202.395,8 euros en limusinas. Tras reconocer ese fallo en el control del gasto, en el Gobierno local insisten en que la entrega de los galardones de Bollywood "conllevó una enorme proyección" de la ciudad en el continente asiático.

"Señor Sánchez Mato, ¿cuando acabe este debate va a ir a la Fiscalía a denunciar este convenio con Bollywood?, ¿va a tener usted la vergüenza con la señora Mayer de irse inmediatamente a la Fiscalía a denunciar este convenio? Quien trajo este convenio a este Pleno fue Sánchez Mato", recordó Martínez Almeida en su demoledora intervención.

El rifirrafe con Rita Maestre

Durante su exposición, Martínez Almeida quiso manifestar también en lo que, a su juicio, son expertos en Ahora Madrid y es en la "creación de una red clientelar". Esto despertó las risas de los concejales del Ejecutivo por venir esta crítica de un representante del PP. Especialmente escandalosa en su reacción fue Rita Maestre, tras un comentario de su compañero de filas Jorge García Castaño, lo que le valió que el portavoz popular le espetara: "¡Compórtese, señora Maestre, que no está usted en una capilla!".

Luego, ésta, le contestó durante su segunda intervención: Señor Almeida, qué papelón. ¿Se acuerdan de Pozí?, es representación de lo que ha hecho en esta tribuna". La portavoz municipal calificó su discurso de "audaz porque red clientelar es una palabra que tendrían prohibido decir excepto en los tribunales".