Los empresarios piden a Puigdemont que frene y la ANC amenaza con tomar la calle

El enfrentamiento con el Estado, la consigna "referéndum o referéndum", la inseguridad jurídica y la inestabilidad política "llevan al deterioro social y económico", ha declarado el presidente del Círculo de Economía, Juan José Bruguera, delante del presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, en la apertura de las tradicionales jornadas del Círculo en Sitges, que cumplen su XXXIII edición.

En representación de un amplio sector del empresariado, Bruguera ha aconsejado a Puigdemont que acepte la invitación de Mariano Rajoy para exponer el "malestar catalán" en el Congreso y que no se enroque en el "blanco o negro". También ha reclamado a Puigdemont que "la acción de la Generalidad se adapte al marco legal" y ha apostillado que "no se trata de referéndum sí o no, sino de abrir conversaciones sinceras para buscar el acuerdo".

El presidente del Círculo de Economía se ha referido a la división provocada en la sociedad catalana por el proceso y ha recordado que las últimas encuestas no parecen avalar las pretensiones secesionistas de la Generalidad. Ha alertado además de las repercusiones de la inestabilidad institucional en la recuperación económica. Para suavizar los contornos del discurso contra la política de Puigdemont en su presencia, Bruguera ha afirmado que trasladará el mismo mensaje a Rajoy, que participará el sábado en la clausura de las jornadas.

El presidente autonómico ha rechazado las acusaciones y se ha escudado en que "no conocemos la propuesta del Estado para Cataluña" y en que la invitación al Congreso es de "falso recorrido". Además, ha reprochado que "el Gobierno sólo dialoga en los juzgados, en los medios de comunicación y en las cloacas". La respuesta de Rajoy, en alusión a la carta hecha pública este jueves, "no es la que esperábamos", añadió.

Acampada en el Parlament

El único plan de Puigdemont y el bloque separatista es la celebración de un referéndum de autodeterminación. No se contempla otra alternativa que llevar el pulso hasta el final. En la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural comienzan a calentar motores para una fase decisiva de movilizaciones.

El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha advertido este jueves de que "estamos dispuestos a salir a la calle y quedarnos los días que haga falta". La organización está preparada, según Sànchez, para manifestarse de "de manera intensiva si el Estado intenta secuestrar las urnas". Una de las opciones que se barajan en la ANC es la de una acampada ante el Parlament para "proteger" a los diputados.