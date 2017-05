Raúl del Pozo, estupefacto ante la "escalada de alaridos" de Rajoy

El Mundo dice que "Sánchez exige al PSOE dureza contra el PP por la corrupción". La que le espera a Rajoy, con lo pancho que estaba él. No me extraña que esté de un humor de perros. Según cuenta Teodoro León Gross ayer le tocó a Espinar aguantar el chaparrón de su mala leche. "Espinar es un pichón para Rajoy, que lo trituró en la réplica". Espinar seguro que hizo algo para merecerlo. Pero los periodistas no tienen por qué aguantar los malos modales de los que hizo gala el lunes el presidente del Gobierno. "Toda la oposición va a tratar de mantener un aquelarre constante. Sánchez apuesta por una barricada de desgaste". Eso seguro que lo ha aprendido del propio Rajoy. Raúl del Pozo se pregunta por qué "el Gobierno de Madrid parece que, de pronto, ha tomado en serio la bravuconada" separatista. Sí, un poco sobreactuados se les ve. "La escalada de alaridos ha alcanzado una altura de vértigo cuando el presidente del Gobierno ha hablado de golpe de Estado. Golpe de Estado, que paren las máquinas, esas son palabras mayores". Ni el triunfo del Real Madrid le ha servido de consuelo de lo de Pedro Sánchez.

"El Gobierno, dispuesto a todo para impedir el referéndum", dice El País muy campanudo. "Esta vez no habrá urnas, ni papeletas, ni recuentos informales, ni consulta alternativa ni voto telemático". No habrá otro 9-N. El gobierno de Rajoy está dispuesto a utilizar todos los medios legales para impedirlo". ¿Sííí? Estamos impacientes por ver a Rajoy en acción. Siguen Cebrián y Rubalcaba sin digerir el batacazo de Susana Díaz y hay que irse a las páginas interiores para ver algún titular sobre el PSOE. "Pedro Sánchez no tendrá en su ejecutiva a líderes territoriales". Cualquiera se fía. Patxo Unzueta dice que "Sánchez ha demostrado que es capaz de ganar primarias; ahora tendrá la oportunidad de probar que también es un líder capaz de aglutinar la pluralidad que aquellas han evidenciado". ¿Pluralidad? Ha ganado Sánchez por goleada y sacará la guadaña. Lo mismo que hubiera hecho Susana, no hay más que ver las artes que se debió gastar la moza para conseguir los avales que en votación secreta desaparecieron.

ABC dice que "Sánchez controlará el congreso federal aunque Díaz no quiera pactar". "No habrá barones en la ejecutiva". Dice el editorial que "comienza la purga en el PSOE". Sí, es lo que sucede en política cuando gana un bando. "Sánchez pretende el control íntegro sin dejar margen alguno de maniobra a Susana Díaz ni resquicio a la mínima oposición interna". "El nuevo proyecto de Pedro Sánchez para el PSOE empieza a tomar forma con ánimo de purga, venganza y rencor". "Sánchez no hará prisioneros", "ha decidido pasar a cuchillo a los barones que lo desalojaron de Ferraz". Pues lógico, o se los carga él a ellos o ellos acaban con él. Lo sabe por experiencia. Sostres tiene la solución. "Más temprano que tarde tendrán que matar a Sánchez". Y tiene una sugerencia. "Lo de El País con Borrell fue sórdido pero sirvió. Con Pedro habrá que darse más prisa y actuar antes de que sea demasiado tarde". Qué bruto es este tío, no se anda por las ramas, no.

La Razón pone el grito en el cielo porque "Puigdemont invita a políticos europeos a conocer la tensión que vive Cataluña". Y anuncia que "la desconexión comienza en agosto". ¡Bien!, que sea el 15, porfa, así nos pilla a todos en la playa y no dan más la tabarra. Fernando Rayón dice que "ahora es el momento de que el Estado, el Gobierno, ampare y defienda a sus ciudadanos". ¿Ahora? Un poco tarde, Rayón, ¿no te parece? Sobre Sánchez dice La Razón lo que todos. Que "Sánchez purga a los barones". Marhuenda le pide piedad. "Se equivocaría si no trata de cerrar las heridas abiertas en el PSOE. Su anuncio de que eliminará a los barones territoriales de la próxima ejecutiva no augura nada bueno". Es que lo del PSOE no es una herida, es un cáncer y no queda otra que extirpar. Lástima que no podamos comprobar lo que dirían si hubiera ganado Susana y se hubiera cargado a los sanchistas.

La Vanguardia se venga de la condena a Messi apuntando a Ronaldo. "Hacienda denuncia a Ronaldo ante la fiscalía por delito fiscal". Qué chiquillos. Messi es un delincueeente, Messi es un delincueeente, a jorobarse. De la inminente desconexión no dicen nada, deben estar acostumbrados a que la anuncien todos los días a bombo y platillo y nunca se produzca.