Rifirrafe por la corrupción y las mejores frases de Carmena

La corrupción fue un tema más o menos recurrente durante todo el debate sobre el estado de la ciudad celebrado este jueves en el Palacio de Cibeles. Pero si dos personas atacaron duramente al PP por esta cuestión fueron Rita Maestre y Manuela Carmena.

Tras la ágil y sarcástica intervención del portavoz popular, José Luis Martínez Almeida, la alcaldesa tuvo una respuesta inusualmente dura. Disculpándose de antemano y asegurando que no le gusta entrar en cuestiones que puedan "herir" a los demás, la regidora respondió en su segunda intervención: "Hombre, bueno, es que es demasiado, cuando en este momento los tribunales están señalando que por lo menos tres, cuatro, o cinco elecciones que ha ganado el PP se han hecho con dineros ilegales". "Yo les digo que tengan prudencia", dijo Carmena, que defendió que su equipo ganará en 2019 unos comicios que espera que "sean legales y no tengan nada que ver con cohechos".

La alcaldesa expresó su deseo de que su equipo municipal siga en el Ayuntamiento después de este primer periodo y ha confiado en que así sea "porque lo están diciendo las encuestas". "Ya saben que yo me voy a retirar, porque yo siempre lo he dicho (...) y porque no creo que estén dando buen resultado los políticos profesionales", afirmó.

También puso en valor que en las elecciones de 2015 en las que en Ahora Madrid "no hubo más dinero que el que fue dando cada uno de los afiliados", un dinero prestado que después se devolvió.

En la misma línea que la alcaldesa, la portavoz del grupo municipal de Ahora Madrid, Rita Maestre, espetó al portavoz del PP que "red clientelar es una palabra que deberían tener prohibido decir salvo en los tribunales cuando van a declarar".

En su segundo turno, el portavoz del PP respondió que "jamás" se ha sentido "tan abochornado por la actuación de una jueza" como hoy con la de Carmena, a quien acusó de decretar la existencia de un delito sin haber siquiera un "auto de procesamiento". "Pobres los que se sometieran a su juzgado, pobrecillos", añadió. El popular glosó los arrestos y condenas que pesan sobre algunos cargos públicos de Podemos y se preguntó si por ello "es Podemos un partido de terroristas, ladrones, traficantes de armas y pederastas". "Apliquen el mismo criterio a todos, no dejan ustedes un artículo del Código Penal sin tocar", afeó.

"No hay cosa peor que cuando un ciego no quiere ver", apuntó Manuela Carmena en su última intervención, en la que le dijo a Almeida que "para saber" no tiene más que escuchar los informes, los autos de imputación y las condenas. "Acepten que hay que ir a una regeneración, esa es la base", les indicó la regidora madrileña.

