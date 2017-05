Los susanistas se plantean dejar el PSOE de Sánchez: dudan de que sea "su sitio"

El Mundo confirma que "Ronaldo usó estructuras opacas para defraudar, según Hacienda". Pues no sé a qué espera Hacienda para empurarlo. Estos futbolistas son un poco ratillas, con lo que ganan y defraudando al fisco. Aunque la noticia del día es que Rajoy ha conocido personalmente a Trump, que ha venido a Europa como el cobrador del Frac. "Trump humilla a sus socios de la OTAN. El presidente de EEUU afirma que deben ingentes cantidades de dinero" y ya es hora de ir apoquinando. Qué se habrá creído este americano teñido, venir a Europa a hablar de dinero. Federico Jiménez Losantos se queja de que Rajoy se ponga duro con los separatistas para que "no se rían" de él en Bruselas. "La imagen nacional de la Nación, el decoro que los políticos deben observar al representarnos, sigue sin importarle a Rajoy. Sólo eso explica que insista, por tercera vez y por escrito, en invitar al cabecilla del Golpe a la Cortes, sede de la soberanía nacional y templo de las leyes que obligan a intervenir cualquier administración fuera de la ley, para que inste a los representantes de los españoles, incluidos los de Cataluña, a disolverse". Uff, Federico, ¿pero tú has visto cómo está el templo de las leyes? Hecho un gallinero. Haría falta que Jesucristo volviera a resucitar para hacer una buena limpia.

El País dice que "Sánchez asume la España plurinacional en su proyecto". Sí, ya venía en su programa y lo votó la mayoría de los militantes socialistas. También le ha sentado como un tiro que Trump le haya dado un toque a los socios morosos. "Trump advierte a los países de la OTAN de que deben pagar más". Dice Cebrián que "Defensa no es un negocio". No, es una ONG, no te digo. Oh, este vaquero sin educación, venir a pedir que le paguen lo que le deben, Ambrosio, mis sales.

ABC dice que "Trump exige a los aliados que paguen lo que deben a la OTAN". A Bieito Rubido no le parece tan mal que el norteamericano venga reclamando su pasta. "Trump volvió a insistir, en un tono que podría considerarse poco cortés, aunque sobre una base sensata, en la necesidad de que los europeos gasten más en defensa para desagraviar a los contribuyentes norteamericanos". Es que Donald no sabe que en la vieja Europa se considera una vulgaridad hablar de dinero. Un susanista ha acudido al confesionario de Ignacio Camacho para contarle la depre de caballo que tienen. "Tienes la sensación de que no sabes si te va a gustar seguir" en el PSOE. "Supongo que a ellos, a los sanchistas, les habría pasado lo mismo si hubiera perdido". "Más que una fisura de lealtad se trata de una cuestión de identidad colectiva, de no estar seguro de que éste vaya a seguir siendo tu sitio (…) Si será posible que nos sigamos sintiendo parte del mismo equipo". "Socialistas no vamos a dejar de ser, pero una simple militancia plebiscitaria no parece que tenga mucho sentido…". Pues ya saben dónde tienen la puerta, que pregunten a Corcuera. Y eso que, según Manuel Marín, "la elección de Sánchez le rompe muchos planes, proyectos y esquemas" a Pablo Iglesias. "El nuevo PSOE ya no piensa tanto en humillarse ante Iglesias como en dividir a Podemos, generando una estrategia de atracción programática sobre Errejón y su tropa de defenestrados". Sólo por ver la cara que se le queda a Pablo si Pedro le birla al sector errejonista ya habrá merecido la pena que haya ganado Sánchez.

La Razón se lleva las manos a la cabeza porque "la Federación –de fútbol– no ve problema en ir con esteladas al Calderón". Todos los años lo mismo. Marhuenda es el que menos critica a Trump por pedir su pasta. "El nuevo inquilino de la Casa Blanca reclamó con su franqueza habitual, que otros consideran inexcusable falta de tacto, que todos los miembros de la Alianza Atlántica cumplieran el compromiso de aumentar su presupuesto de Defensa hasta el 2 por ciento del PIB para aliviar a los contribuyentes estadounidenses de la carga". Vamos, que tampoco estaba pidiendo la luna. Ussía viene con una serie de recomendaciones a Rajoy un poco fuera de tiempo. "La carta de Puigdemont a Rajoy no merece respuesta", "no sería consecuente que aquel que durante tanto tiempo ha permanecido con los brazos cruzados ante provocaciones constantes y groseras, reaccione ante una burda tontería publicitaria", "sería hacer el canelo". Demasiado tarde, Ussía a ver si la próxima vez andas más espabilado. Ya ha hecho el canelo.

La Vanguardia cree que "Rajoy cuestiona la voluntad de diálogo de Puigdemont". Mientras, "Sánchez reconoce la plurinacionalidad de España por primera vez en el PSOE". Pues ya que lo reconoce podrá contarnos sin tartamudear qué es eso exactamente, porque en el debate con Patxi no nos quedó nada claro.