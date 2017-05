El vicepresidente del Gobierno de Cataluña y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha indicado que la lengua castellana "no perderá ninguno de los derechos de los que goza" actualmente en un nuevo Estado independiente, y sobre su futuro político, ha apuntado que lo considera "irrelevante" al lado del proceso soberanista.

En una entrevista con El Periódico, el vicepresidente Oriol Junqueras se refiere al borrador conocido esta misma semana de una de las leyes de desconexión, la de transitoriedad jurídica, que elaboran los dos grupos independentistas del Parlamento catalán, Junts pel Sí (JxSí) y la CUP.

Según Junqueras, decir que el borrador no estaba actualizado "es una expresión que no se ajusta a la realidad" puesto que en realidad "es un documento que no se corresponde con los documentos con los que trabaja el Govern".

Con respecto a uno de los aspectos que figuraban en el borrador, el estatus que tendría el castellano en una hipotética república catalana, el vicepresidente indica que "éste es el mejor de los argumentos que demuestran que este documento es imposible que sea del Govern, porque nuestro compromiso es el del respeto y el mantenimiento de todos los derechos, también los lingüísticos".

"La posición de ERC y la mía -precisa Junqueras- es de una claridad meridiana mantenida sostenidamente en el tiempo desde hace muchos años, y es que el castellano será una lengua que no perderá ninguno de los derechos de los que goza en la Cataluña autonómica". Hay que apuntar que el castellano es un idioma perseguido en la comunidad autónoma. Se priva a los niños del derecho constitucional a estudiar en español y se multa a los comerciantes que rotulan sus establecimientos en castellano, entre otras cosas.

Ha recordado, asimismo, que él siempre se ha mostrado favorable a que el castellano sea "cooficial" junto al catalán, y que en el nuevo Estado serán garantizados los derechos lingüísticos de ambas lenguas, mientras que en la educación, también se garantizará el aprendizaje del inglés y de una cuarta lengua.

En la misma entrevista, Junqueras se refiere también a la corrupción, y señala que "el PP usa el 'procés' para tapar su corrupción" y que si "alguien pretende hacer lo mismo en Cataluña, nos tendrá en contra".

Sobre su futuro político, Junqueras afirma que está seguro de que "España hará lo posible para inhabilitarnos" a los líderes del independentismo "y, como ya lo damos por descontado, lo que nos toca es hacer lo posible para conseguir lo contrario, y lo conseguiremos", si bien su papel y su futuro en este 'procés' "es irrelevante comparado con el propio proceso".