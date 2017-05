Cientos de personas se manifiestan en Madrid al grito de "Maduro asesino"

Varios cientos de venezolanos se han manifestado esta mañana en el centro de Madrid bajo el lema "No más asesinatos, no más represión y no más dictadura" para mostrar su rechazo al gobierno de Nicolás Maduro, al que han calificado de "dictador" y "asesino" durante la marcha.

Convocados por Unidad Venezolana contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, la protesta ha comenzado cerca de las doce de la mañana en Plaza España, donde varios asistentes han leído un manifiesto en el que han denunciado que el régimen político venezolano es "contrario a cualquier democracia".

"Democracia", "Free Venezuela", "Nos matan por protestar", "Asesino vete" y "Abajo las cadenas" han sido algunos de los lemas que se han podido leer en los carteles que portaban los manifestantes, todos ellos ataviados con la bandera de Venezuela.

A la manifestación se han unido algunos representantes políticos como el portavoz de UPyD, Cristiano Brown, quien ha abogado por la defensa de los derechos humanos y la dignidad del pueblo de Venezuela, cuyo gobierno "está disparando contra el pueblo".

Por parte de Ciudadanos ha asistido Fernando Maura, que ha mostrado su repulsa por "el golpe de Estado provocado por Maduro" que "ha destrozado todo lo que quedaba de democracia". Además, ha reconocido que España "debería hacer más" en esta causa, como "liderar una estrategia de solidaridad".

En esta misma línea también se ha expresado Carlos Salvador, de Unión del Pueblo Navarro (UPN), que ha dado las gracias a los manifestantes por su lucha "pacífica" y su "causa justa".

Tras la lectura del manifiesto, los asistentes a la protesta han marchado desde Plaza España hasta la Puerta del Sol, recorriendo la Gran Vía durante cerca de una hora y media vigilados en todo momento por un gran dispositivo policial.

"¿Quienes somos? ¡Venezuela! ¿Qué queremos? ¡Libertad!", gritaban los cientos de personas que han ocupado dos de los carriles de la Gran Vía durante la protesta, en la que también llamaban a los madrileños a unirse a su causa: "Madrid escucha Venezuela está en la lucha", ha sido otra de las consignas.

La protesta ha finalizado con un minuto de silencio en solidaridad con las "víctimas de la represión y la dictadura venezolana", para concluir con el himno de Venezuela.