El portavoz de Catalunya en Comú y líder de En Común Podemos en el Congreso, Xavier Domènech, ha descartado "en principio" que el nuevo partido de los 'comunes' participe en la reunión convocada por el presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, para este lunes para abordar el referéndum.

"Lo que se tendría que hacer es convocar el Pact Nacional por el Referéndum y que ahí cada uno exponga cuáles son los caminos a seguir", ha explicado en declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press después de que la consejera de Presidencia, Neus Munté, anunciara la convocatoria para este lunes por la tarde.

Domènech ha criticado que el Gobirno catalán diera a conocer la reunión "por la radio", algo que ha asegurado que perjudica la consecución de una consulta efectiva, y ha añadido que su formación no ha sido invitada formalmente al evento, que está previsto para este lunes a las 17.00 horas en la Generalidad catalana.

Así, ha emplazado al Ejecutivo catalán a que no convoque a los partidos y reúna en su lugar al Pacto por el Referéndum, "que es un pacto de país".

"Entendemos que hay una mayoría gubernamental pero no quisiéramos que los ritmos de la mayoría gubernamental se acabaran imponiendo", ha remachado el diputado.

Podem se desmarca

Podem se ha desmarcado del resto de partidos de la izquierda alternativa catalana y ha confirmado que su secretario general, Albano Dante Fachin, asistirá a la cumbre que el presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, ha convocado este lunes con los partidos favorables al referéndum sobre la independencia.

Así, el líder de Podem y diputado en el Parlamento catalán, Albano Dante Fachin, ha recibido la invitación de la Generalidad y asistirá a la reunión, según han confirmado a Efe fuentes de la formación morada en Cataluña.

El partido lleva meses exigiendo explicaciones al Gobierno catalán para que dé detalles de su propuesta de referéndum y de cómo piensa llevarlo a cabo, por lo que sería "poco coherente" no asistir mañana a "escuchar" a Puigdemont, según las fuentes.

No obstante, Podem comparte de todos modos que es un "error" no convocar esa cumbre en el marco que mayor consenso aglutina, el Pacto Nacional por el Referéndum, coincidiendo en que el formato elegido mañana no es el espacio más adecuado, según han apuntado dichas fuentes.

El PDeCAT pide a Domènech que lo reconsidere

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha instado a todas las formaciones políticas favorables al referéndum y en especial a Xavier Domènech a participar a la reunión de mañana para seguir dando "pasos adelante" ante la "no reacción" del Gobierno central.

Pascal ha subrayado que "tiene todo el sentido del mundo dar pasos adelante si el Gobierno del PP no reacciona". "El presidente Puigdemont nos interpela, tenemos que estar todos", ha afirmado Pascal en declaraciones a los periodistas y según un comunicado del PDeCAT.

La dirigente del Partido Demócrata ha recordado el "amplio apoyo" que tiene en la sociedad catalana el derecho a decidir y ha señalado que "hemos llegado aquí desde el consenso y la transversalidad, es importante que estemos todos juntos como hemos hecho hasta ahora".