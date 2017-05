Pablo Iglesias encarga un informe para entender por qué la gente no le quiere

El Mundo dice que "González sabía desde octubre que la UCO le escuchaba". ¿Y no se largó de España con sus millones ni destruyó pruebas? Pues qué tío más torpe, se merece estar en la cárcel. Y cómo no, el tostón separata de cada día. "Puigdemont responde a Rajoy con una reunión para fijar la fecha del referéndum". Dice Federico Jiménez Losantos que "otra cosa se le podrá negar al separatismo, pero no acción". No, desde luego no paran, qué frenesí. "Frente a la acción acelerada del golpismo, Rajoy acelera su inacción". Es que es agotador seguir ese ritmo Federico, compréndelo, el hombre ya no tiene edad. "La acción de unos y la inacción del otro le da a la moción podemita –y a Rivera– una oportunidad de oro. En un régimen democrático normal, los golpistas estarían en la cárcel y un Gobierno de Unidad Nacional habría votado una serie de leyes para reforzar las garantías constitucionales contra toda discriminación lingüística, fiscal o legal, privaría de asiento parlamentario al terrorismo separatista y avisaría a los recogenueces. Pero la moción de Podemos no es contra Rajoy sino contra el PSOE y Snchz quiere refundarlo en icetismo oblongo y asimétrico, en 17 PSC's. Pablenín dirá no es no a Rajoy, sí es sí al referéndum y los hundirá". Veremos, porque Pablo Manuel está de bajón total, ahora les cuento.

El País dice que "Puigdemont cede ante sus socios y acelera el anuncio de la consulta". ¿Pero no lo había anunciado ya varias veces? Con tanta hoja de ruta, desconexión rápida y anuncios de referéndums nos tienen despistados. Qué cruz, Dios, qué cruz. El editorial reprocha al PP sus movimientos de jueces. "Las últimas iniciativas que ha tomado el Gobierno o sectores afines al PP en materia judicial en poco disimulan el afán de protección de los implicados en casos de corrupción". Cierto, y la sustitución de Alaya al frente de los ERE por una juez socialista ¿qué fue, Cebrián? Hay que tener… Y dice que "es sabido que la política y la justicia no circulan por carreteras suficientemente separadas en España con un Consejo General del Poder Judicial por partidos mayoritarios". ¡Anda, mira tú! El mismo periódico que ha defendido a capa y espada que a los jueces los tenía que elegir el Parlamento y no los propios jueces. Arrepentidos los quiere el Señor. Un tal José Luis Álvarez, "profesor de Liderazgo de INSEAD" –profesor en Liderazgo, me acabo de enterar de que existe esa materia– cuenta en un larguísimo artículo que Podemos ha encargado "a consultoras especializadas una evaluación del estilo de Pablo Iglesias para entender la desafección hacia su líder reflejada en algunas encuestas". Que cuando él se mira al espejo todos los días se ve guapo y seductor, le pregunta a Irene y le dice que es guapo y seductor. Entonces, ¿qué coño le pasa a la gente que no lo ve guapo y seductor, sino un tirano engreído e insoportable? Ah, Pablo, eres un incomprendido. Como Calimero, más o menos. El profe de Liderazgo psicoanaliza al personaje y dice que Pablo "ha cometido errores de sobreactuación, como en su fijación con Felipe González, seguramente objeto de secreta admiración y, por tanto, foco de deseo e imitación, pasión que se vuelve odio al no poder ser consumada". Date, que lo de la cal viva era producto de la envidia, que ya le hubiera gustado a él. Le augura "un duro futuro al colectivo dirigente" de Podemos "porque "lo mejor de sus vidas políticas ha pasado". Pues si lo dice todo un profesor de Liderazgo no lo vamos a discutir. Y por cierto, ¿eso dónde se estudia?

ABC dice que "Rajoy estabiliza la legislatura tras lograr el voto 176 a los presupuestos". 204 millones ha costado el votito de las narices. Bieito Rubido no está contento. "Muchos hubiésemos preferido unas elecciones anticipadas, antes que esta cesión al chantaje de las minorías". Seguro que si vamos a elecciones estaría clamando por la estabilidad, que España no se puede permitir otras elecciones y tal y tal. Hay gente que nunca está satisfecha. En el editorial le echa la culpa al PSOE. "La falta de compromiso del PSOE con las políticas de estado vuelve a dar a los nacionalismos un protagonismo inevitable". Jo, Bieito, el PSOE casi muere por permitir la investidura de Rajoy, ¿no te parece que ya se le ha pedido bastante? Ignacio Camacho cree que lo de Sánchez tiene una cosa buena y otra mala, como en las películas. "La buena es que puede cortar la progresión de Podemos como referencia principal de la izquierda española; la mala consiste en que, a cambio, se va a producir una podemización de la socialdemocracia". Eso ya se había producido, Ignacio, por eso ha ganado Sánchez. El caso es que "hay muchos antiguos electores socialistas que no acaban de soportar a Pablo Iglesias y desean regresar a su voto de siempre en cuanto encuentre un motivo de vuelta". Y eso sumado a los propios podemitas que tampoco pueden soportar al Líder Supremo le da a Sánchez la victoria por goleada.

La Razón cuenta que "Rajoy recurrirá a los Mossos para retirar las urnas si hay otro 9-N". Permíteme que me carcajee, Marhuenda. En el editorial se pone muy campanudo. "El gobierno no tiene mas opción –y obligación– que paralizar el plan secesionista por todos lo medios con los que le asiste la ley", etc, etc. "El gobierno no tiene más salida que impedir que se lleve a cabo el referéndum". Pero si ya hicieron uno y no pasó nada. "Hace tiempo que se ha pisado la línea roja de la legalidad democrática" y "también desde hace tiempo la Generalitat ha secuestrado la única legitimidad a tener en cuenta, el parlamento". ¿Qué, Marhuenda? ¿Tú también te estás preguntando cómo es posible que Rajoy se haya enterado anteayer de lo que está sucediendo hace cinco años? Sabino Méndez rebaja el belicismo de Marhuenda. "No veremos tanques por la Diagonal". Cachis, ya nos estábamos comprando entradas para el espectáculo.

La Vanguardia nos dice que "Puigdemont busca pactar fecha y pregunta con el soberanismo". Ah, pues lo tiene fácil, el soberanismo es él. Y que sí, que "acelera los pasos hacia la consulta". A ver si es verdad, que ya estamos hartos de esperar. Y que esta vez sea de verdad de la buena.