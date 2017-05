Ciudadanos rectifica y sólo el PP se opone a que Villarejo acuda al Congreso

La primera de las tres comisiones de investigación abiertas esta legislatura, sobre el llamado 'Caso Interior', está a punto de finiquitarse, después de que el PP y Ciudadanos se hayan opuesto en la Junta de Portavoces celebrada este lunes a prorrogar las comparecencias más allá del plazo previsto, que vence el jueves de la próximo semana. Los grupos de izquierda y los nacionalistas han mostrado su enfado por lo que consideran un bloqueo injustificado. Entre los comparecientes que habían propuesto los diferentes grupos figura el polémico comisario José Villarejo, que no acudiría a la Cámara Baja.

Para intentar frenar este "cierre en falso", todos los grupos, salvo el PP y Ciudadanos, han firmado una solicitud para que, antes del 8 de junio, se celebre un pleno extraordinario en el que se vote la prórroga de esta comisión. Una decisión que depende de la mesa del Congreso.

Desde el PP, su portavoz Rafael Hernando ha rebatido las críticas asegurando que la comisión tiene que "concluir los trabajos. Tiene documentación suficiente para hacerlo. Se han producido comparecencias suficientes y no se han puesto de acuerdo para decidir. No puede ser que se inicien comisiones que nunca se acaban porque eso genera frustración y va contra el prestigio de la Cámara", ha denunciado.

Mientras tanto, Ciudadanos ha protagonizado un viraje a última hora de la tarde, cuando su portavoz en la comisión y secretario general del grupo, Miguel Gutiérrez, ha convocado a los medios para asegurar que no vetarán ni la prórroga de los trabajos de la comisión ni la solicitud de nuevas comparecencias, siempre y cuando, ha insistido en varios ocasiones, "la mayoría" así lo quiera. Gutiérrez ha señalado directamente al PSOE como el responsable de lo sucedido: "Hasta esta mañana había un acuerdo que sumaba dos terceras partes de la cámara, en el que estaban PP, PSOE y Ciudadanos, en el que veíamos que esta comisión había finalizado sus trabajos, porque no veíamos necesidad de pedir más comparecencias ni de solicitar más información". Gutiérrez ha dejado claro que no se opondrán a los designios mayoritarios: "Si esta nueva mayoría, formada por el PSOE, los independentistas y Podemos, que hasta la fecha lo único que ha hecho es un circo de esta comisión, consideran que hay que hacer más comparecencias, pues nosotros desde luego estaremos siempre con la mayoría".

Los de Albert Rivera sí eran partidarios, en cambio, de que hubiese comparecido el antiguo director general de la Policía, Ignacio Cosidó, hoy senador del PP.

Después de Gutiérrez ha comparecido el popular Carlos Rojas, portavoz en la comisión, para asegurar que aunque no son partidarios de alargarla "porque no da más de sí" están abiertos a aceptar la petición de la izquierda y los nacionalistas: "Si hay un cambio en algunos grupos políticos que creen que es necesario alargar un mes más, nosotros en base al diálogo lo vamos a hacer".

PNV, PSOE, Podemos y los separatistas denuncian "carpetazo"

El propio presidente de esta comisión de investigación, el diputado del PNV Mikel Legarda, ha explicado que se le ha dado una "muerte súbita" sin que se haya conseguido ninguno de los objetivos para la que fue creada. Legarda también ha cargado contra los diputados del PP y de Ciudadanos ya que ningún miembro de estos partidos "verbalizó en ningún momento que esta prórroga se iba a bloquear". Por ello, ha pedido esa prórroga.

Por su parte, desde el PSOE, su portavoz provisional, José Luis Ábalos, ha lamentado la decisión del PP y Ciudadanos. "Ello nos obliga a plantear unas conclusiones precipitadas, se nota la intencionalidad del Gobierno que sigue sin aclarar el caso", ha denunciado Ábalos, quien ha avanzado que, sino hay pleno extraordinario, el PSOE presentará sus propias conclusiones.

Irene Montero, portavoz de Podemos, ha asegurado que no lo van a dejar ahí. "Esa comisión no ha terminado su trabajo. Buscaremos los mecanismos reglamentarios" para lograr que se debata en el pleno la prórroga de los trabajos. Además ha añadido que ellos volverán a pedir la comparecencia tanto de Villarejo, como también la del ex número dos de la Policía, Eugenio Pino y la del inspector José Ángel Fuentes Gago. A juicio de Montero, son las personas señaladas tanto por Jorge Fernández Díaz como por Daniel de Alfonso, antiguo jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, "como responsables de la organización de reuniones entre el ministro del Interior y el señor De Alfonso, como de la posible fabricación de informes irregulares contra adversarios políticos".

Los separatistas del PdeCAT han calificado la noticia de "gran escándalo" y desde ERC, Gabriel Rufián, ha asegurado que "no le sorprende" este cierre en falso.

Cabe destacar que esta comisión no ha sido muy fructífera. Sólo se han celebrado las comparecencias, el pasado mes de abril, de los citados Jorge Fernández Díaz y Daniel De Alfonso.