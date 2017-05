¿Se pueden desgravar los préstamos en la declaración de la renta?

La Agencia Tributaria ha devuelto más 2.100 millones de euros en la última campaña de la renta a más de 3 millones de personas. La campaña comenzó a primeros del mes de abril y se extenderá hasta el 30 de junio, un periodo en el que los contribuyentes tendrán que presentar la declaración del impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF) correspondiente al pasado ejercicio.

Hay que tener en cuenta que están obligados a rendir cuentas al fisco todos los trabajadores que hayan ingresado más de 22.000 euros en 2016 siempre que provengan de un único pagador.

Otra de las claves a la hora de hacer la declaración es estar al tanto de las particularidades fiscales de la región en la que viven. Y es que cada comunidad autónoma tiene algunas deducciones que pueden reducir considerablemente la factura con Hacienda, como el alquiler, la vivienda habitual, los gastos por estudios de los hijos o la adopción.

A nivel estatal, aunque la deducción por alquiler de vivienda habitual ha desaparecido, se mantiene un régimen transitorio para los contratos firmados antes del 1 de enero de 2015, que podrán mantener la ventaja fiscal. Otra deducción que también ha desaparecido es la de adquisición de vivienda habitual, pero sigue siendo aplicable para los que compraron su vivienda habitual o realizaron algún pago para su construcción antes del 1 de enero de 2013.

Los préstamos es otro de los conceptos que el contribuyente debe tener en cuenta para no caer en ningún error. Debido a que ese dinero no genera ningún tipo de rendimiento, no debería tenerse en cuenta en la declaración de la renta ya que no incrementa el capital del solicitante. La excepción en este apartado es que la cuantía solicitada se haya usado para conceptos deducibles como una reforma en la vivienda o la compra de una casa.

Un préstamo personal puede ser una opción interesante para financiar una puesta a punto en el hogar. La rapidez del proceso, la inexistencia de trámites burocráticos a la hora de realizar la concesión y la posibilidad de devolver el dinero en cómodos plazos son algunas de sus ventajas. Sin embargo, lo ideal en este tipo de préstamos es que se realicen solicitudes de cuantías pequeñas, por lo que no están recomendados para la compra de una vivienda.

La afiliación a partidos políticos o federaciones también son susceptibles de deducción, así como los donativos. Antes de completar tu declaración de la renta es importante que revises estos y otros conceptos. Puede suponer un ahorro considerable de dinero.