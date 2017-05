Carambola de Pedro Sánchez: les hace la puñeta a Pablo y a Rajoy a la vez

El Mundo dice que "Sánchez se suma a Rajoy en el 'no' al referéndum". Resulta que Pedro le hizo ayer a Rajoy una jugada maestra y le llamó por teléfono en plan hombre de Estado mientras Rajoy estaba a verlas venir, sin querer llamar a Sánchez, que si no quiero molestar, que si tal y que si cual. Dice Cuartango en el editorial que "PP y PSOE ofrecieron ayer una imagen de unidad tras la llamada" de Pedro a Rajoy. "Este gesto no es baladí (…) El líder del principal partido de la oposición tomó ayer la iniciativa y telefoneó al presidente del Gobierno para expresar su respaldo al Estado". Y dejó al presidente como un rencoroso, grosero y maleducado. Jiji, este Pedro es de lo que no hay. Rajoy está haciéndose mayor y perdiendo reflejos. Carlos Cuesta, de natural escéptico, no se cree nada de Sánchez. "El mismo Sánchez que acaba de hacerse con el control del PSOE reivindicando que cualquier alianza hacia la izquierda es buena si expulsa al PP, sería en estos momentos el apoyo de ese PP frente al desafío separatista. ¿Es fiable ese apoyo?". Pues para Carlos, no. Sánchez "seguirá esa estela de radicalidad por mucho que ahora muestre su rechazo al referéndum". Por favor, por favor, que siga radical, muy radical, prometo salir descalzo en procesión. Se ve que ha dolido la llamadita de Sánchez. Arcadi Espada habla de los que quieren un referéndum para votar que no y reconoce que también está mayor. "Por mi edad y por mi oficio, y sobre todo por mi lugar de nacimiento y de pertinaz resistencia, conozco muchas personas estrafalarias. Pero independentistas no independentistas yo no he conocido, ni siquiera ya muy entrada la noche y la farra". Puf, Arcadi, en esas condiciones nadie conoce a nadie. El caso es que, según las encuestas, haberlos haylos. "El que yo no les trate refleja un error indiscutible de mi trabajo de campo, mea culpa, pero no del campo considerado en sí". Arcadi, hay que ponerse al día, caramba. Necesitas un cursillo de reciclaje social ya. Seguro que los hay online y gratuitos.

El País también le restriega a Rajoy la llamada por el morro. "Sánchez da su apoyo a Rajoy para impedir el referéndum". El editorial atiza a Podemos por la moción de censura. Lo que va a conseguir es que "todo el mundo entienda por qué, a pesar de la falta de idoneidad de Rajoy para seguir en La Moncloa, su continuidad está lejos de estar en cuestión. Tal y como está planteada esta moción, quien finalmente se va a examinar va a ser Pablo Iglesias, no Rajoy. Y su fracaso afianzará a Rajoy y su proverbial capacidad de ganar batallas por la incomparecencia del contrario". Es que a quién se le ocurre presentar a Iglesias como futuro presidente. Rubén Amón echa sal en la herida de Pablo. "Únicamente ha logrado la adhesión de Bildu y ERC", vaya dos patas pa'un banco. "Le ha sorprendido a contrapié el cambio de rumbo del Partido Socialista", ellos que se las veían tan felices con Susana. "No va a darle vuelo Sánchez a la bravuconada de Iglesias, pero el líder de Podemos tampoco puede exponer al nuevo timonel del PSOE como un costalero de Rajoy (…) No está claro si la victoria de Sánchez es una buena noticia para el PSOE, pero es una mala noticia para Podemos". Vamos, que al final la victoria de Pedro le ha hecho la pascua también a Podemos.

ABC dice que "PP, PSOE y C's exhiben unidad frente al secesionismo entregado a los antisistema". No dice ni palabra de la llamada de Pedro a Mariano, pero Bieito Rubido reconoce que "es digno de elogio que el nuevo PSOE de Sánchez apoye a conciencia las medidas que deberá adoptar el Gobierno para frenar en seco al independentismo". ¡Bieito elogiando a Sánchez! No sé si será una treta para destrozarle cuando vuelva a cambiar de opinión. Jaime González intenta salvar la cara al presidente del Gobierno con ese supuesto SMS a Sánchez. "Ahora sabemos que el lunes 22 de mayo Rajoy le mandó a Sánchez" un mensaje. Bueno, no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que ese lunes salió Rajoy hecho una hidra diciendo que no había llamado a Sánchez para no molestar, eso sí que lo dejó clarito. "Rajoy no llamó a Sánchez y se limitó a mandarle un mensaje porque no le dio la gana descolgar el teléfono, del mismo modo que Sánchez no tuvo a bien llamarle hasta ayer por idéntico motivo". Ha hecho pupita, Sánchez. Manuel Marín cree que "es lógico que Sánchez genere desconfianza. Dada su trayectoria no resulta fiable porque ocultó sus planes demasiadas veces hasta que fue defenestrado. Pero al menos parece consciente de que ahogar al PSOE en la aventura separatista bajo la peregrina excusa de que defiende un estado federal sería abocar a España a un conflicto virulento. Sánchez y Rajoy no se comprarían mutuamente ni un triciclo revisado por Miguel Indurain. Pero hay una agresión en ciernes al Estado que no pueden sofocar por separado". Bueno en ciernes, ciernes. Llevan cinco años en ciernes.

La Razón dice que "el TC evitará usar su potestad para inhabilitar a Puigdemont" y que "sólo actuará a instancias del gobierno". Marhuenda se cura en salud y dice en portada que "Sánchez llama a Rajoy para garantizar su apoyo frente al desafío soberanista". Es Andrés Rojo el que se come el marrón de intentar lavar la mala imagen de Rajoy. "La llamada de Pedro Sánchez no le ha podido llegar en mejor momento a Rajoy, a pesar de hacerlo siete días después de que el presidente del Gobierno se pusiera en contacto con el secretario general del PSOE". Pobres. Si a Rajoy no le hubiera salido la vena borde y prepotente chuleando en rueda de prensa de no llamar a Sánchez a lo mejor colaba. Les ha dejado en paños menores a sus columnistas de cabecera. Marhuenda de momento se limita a decir que "el apoyo de Pedro Sánchez refuerza el pacto constitucional y cierra filas ante un acto abiertamente ilegal. El gesto de los socialistas es especialmente significativo porque impedirá que prospere la idea de que la Generalitat quiere una consulta también para los contrarios a la independencia". Sánchez vuelve a ser bien recibido entre la flor y nata de la sociedad madrileña. A ver lo que dura.

La Vanguardia, a su bola y a sus líos. "El Govern opta por la vía unilateral sin los comunes". "Puigdemont da por concluida la fase de reclamar el referéndum a la Moncloa". Pero ayer no hubo ni la fecha ni la pregunta que nos prometieron. Eso no está bien, dejarnos así, con la miel en los labios. Seguimos esperando, chicos, no os vayáis a rajar ahora.