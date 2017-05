Carlos Sánchez Mato está en una situación complicada. El PP ya ha presentado una querella contra él -y contra la concejal Celia Mayer así como contra la exconsejera delegada de Madrid Destino, Ana Valera- por encargar a dedo y pagando con dinero público (100.000 euros) dos informes para encontrar irregularidades en el convenio del Open de Tenis. Les acusan a los tres de malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario.

Además, el responsable de Economía y Hacienda municipal tuvo que comparecer en el Pleno de este martes a instancias del PSOE. Todos los partidos de la oposición, sin excepción, le atacaron con dureza relatando los hechos acaecidos. Especialmente llamativo fue el rifirrafe entre éste y la concejal socialista que había pedido su comparecencia, Mar Espinar. Y es que Sánchez Mato no resolvió prácticamente ninguna de las dudas que ésta le planteó.

La edil del PSOE y portavoz en materia de Cultura afeó las "retorcidas formas" con que se ha gestado esta denuncia, que "más parece una maniobra política interna que interés general". Así, pasó a relatar de forma cronológica los hechos acaecidos: "el 17 de marzo de 2016 Ana Valera, como coordinadora del área, solicita un primer informe jurídico. No le gusta la respuesta y pidieron otro el 17 de noviembre de 2016, firmado por usted, señor Sánchez Mato, como presidente en funciones, al que los servicios jurídicos municipales responden el 24 de noviembre. El 13 de diciembre usted requiere uno nuevo como presidente en funciones y además añade su cargo de delegado de Economía y Hacienda.La respuesta que le aporta asesoría el 24 de noviembre le indica la necesidad de firmar un convenio entre Madrid Destino y el Ayuntamiento para que los letrados puedan asumir el asesoramiento que usted necesita".

"¿Por qué no se plantearon hacer ese convenio entre las dos partes?, ¿por qué insisten en preguntas que sabían que traspasaban las competencias de los funcionarios? Porque ustedes, defensores a ultranza de lo público en teoría, necesitaban una hoja de ruta que justificase la decisión de acudir a un bufete privado. Y debe ser consciente de que aunque acudiese a ellos con la nariz tapada, un gesto que parece que le da fuerzas para traicionar sus principios, los suyos necesitaban algo más. ¿Por qué se adjudicaron sin publicidad esos informes?, ¿qué tiene su dedo que no tenga el resto? ¿Cuánto nos van a costar realmente esos informes jurídicos? Sabemos que han pagado 50.000 euros por ambos, pero también hemos leído en el encargo que eran 50.000 euros a la firma del mismo y otro tanto a la entrega de los informes. ¿Queda algo por pagar? ¿Nos puede asegurar que después de todo lo que ha pasado no nos vamos a encontrar con una reclamación de estos dos bufetes por los otros 50.000 euros pendientes? ¿Qué personas del Gobierno conocían que se iban a solicitar estos informes a estos despachos?, ¿hablaron en algún momento con el señor (Luis) Cueto o con el personal de confianza de la alcaldesa?", preguntó Espinar a un Sánchez Mato que siguió con seriedad su intervención.

"Les recomiendo que sean valientes porque al otro lado del megáfono ustedes parecían invencibles: digan en voz alta que no se fían de los letrados del Ayuntamiento y acabamos antes", les espetó la concejal socialista. "Nos da la sensación de que buscaron amigos para hacer el informe, justificando su contratación de la forma más torticera posible" y tachó la actuación de los ediles de Ahora Madrid de un "ejercicio de deslealtad inimagible". Y no solo por su condición de miembro de un órgano colegiado "al que no había consultado", por su condición de miembro de un Gobierno municipal "al que no había informado", por su condición de concejal de gobierno "nombrado por una alcaldesa a la que ha ignorado" o por su condición de miembro de una Corporación municipal "que representa a toda la ciudad", sino que su "deslealtad va más allá -le recriminó Espinar-, es a la ciudad entera porque usted y la señora Mayer hacen pública la denuncia presentada en la víspera del inicio del Open de Madrid, sabiendo de sobra la repercusión que esta noticia tendría".

Esto estaría motivado, según la concejal del PSOE, en "su ego, su afán de protagonismo y el pasar facturas entre ustedes mismos". Y es para Espinar, "una cosa es la corrupción y otra muy distinta la forma de acabar con ella. El fin no justifica los medios. Su fin no entiende de medios; ustedes han dicho: ‘tiene que ser esto’. No se puede acabar con la corrupción actuando desde le impunidad y opacidad más absoluta. (…) ¿Por qué se creen ustedes que tienen más legitimidad moral que el resto?", preguntó.

Su "arrepentimiento", no haber informado a Carmena

No obstante, ninguna de las cuestiones planteadas por Mar Espinar fue contestada por Sánchez Mato. Es más, delegado de Economía y Hacienda se enorgulleció de haber puesto en conocimiento de la Fiscalía las supuestas irregularidades del Open de Tenis porque cree que era su "obligación" hacerlo. La denuncia cuestiona el convenio que el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón suscribió con Madrid Trophy Promotion (MTP) para la celebración del Mutua Open de Tenis hasta el 2021. Un contrato que, pese a la presentación de la denuncia, el equipo de Gobierno no ha rescindido ni revisado.

Carmena dijo el lunes pasado que fue un "error" la denuncia y añadió que también sus ediles "han asumido que no lo hicieron bien". "Yo me defino, a mí no me parece que haya base para entender que se haya producido un delito", sostuvo Carmena ante una pregunta del PP.

Sin embargo, Carlos Sánchez Mato reiteró que en su actuación el único "arrepentimiento" es no haber "dado información al detalle" y haber hablado personalmente con su alcaldesa cuando iba a personarse ante la Fiscalía para denunciar los hechos. Pero dudó de que ese error merezca tanto interés de los grupos de la oposición porque en su opinión existe "una concordancia de hechos a la hora de defender que el uso del dinero público debe ser exquisito".

"Mi persona, como no puede ser de otra manera, considera que ha cumplido con su obligación a la hora de poner en conocimiento de la Fiscalía unos hechos susceptibles de ser delito", reiteró. Carlos Sánchez Mato reprochó al PP que haya actuado contra Celia Mayer y contra él en referencia a la querella que han presentado. "Es normal, con el historial que tienen es lógico que esto les suscite preocupación". Y dijo que será la Fiscalía quien diga "si hay caso o no hay caso" pero con su denuncia, a su juicio, todo lo que ha hecho es cumplir la ley.

Además, aseguró que no ninguneó al consejo de administración de Madrid Destino y que actuó en todo momento "velando por el buen uso del dinero público". "Yo entiendo que al PP le importe muy poco el uso del dinero público. Nos tienen acostumbrados con el cúmulo de sumarios que demuestran claramente lo que les importa", acusó. Con respecto a la contratación de los informes externos, Carlos Sánchez Mato lo justificó señalando que no existe convenio entre Madrid Destino y la asesoría jurídica municipal.

"Se creen superhéroes y son torpes"

Muy molesta se mostró la concejal del PSOE tras escuchar la intervención del delegado de Economía y Hacienda. "Le agradezco las explicaciones en diferido pero yo soy consejera de Madrid Destino y debería haber conocido los detalles de toda esta operación al igual que el resto de miembros del consejo y más aún considerando que formo parte del grupo municipal que les está manteniendo a ustedes en el Gobierno durante dos años". Y le inquirió: "¿Sabe a lo que le obligan también los estatutos de Madrid Destino? A informar a sus miembros de las actuaciones que haga. ¿Eso lo hizo? ¿Por qué somos tan legalistas para unas cosas y para otras no?". Y le recriminó que no hubiera respondido a ni una sola de sus preguntas.

Espinar acusó a los miembros del partido auspiciado por Podemos de ser "torpes", "se creen superhéroes y de verdad que son torpes. El resto sólo vemos una pandilla de carnaval haciendo más de lo mismo, pero con más torpeza. Son torpes. Torpes", reiteró. Además, la edil socialista subrayó que tanto a Sánchez Mato como a Mayer les "ha valido más el informe de un despacho privado, al que hemos pagado 50.000 euros, que el criterio técnico y jurídico de los funcionarios del Ayuntamiento; que vale más hacer las cosas en secreto, sin avisar a nadie, que buscar la transparencia y colaboración con el resto de fuerzas políticas. Y todo esto con los tambores de las luces y los taquígrafos".

El PP y Cs piden su "cese inmediato"

Mientras, PP y Ciudadanos pidieron a Carmena el "cese inmediato" de Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer. Las concejales Isabel Rosell y Sofía Miranda así lo solicitaron en sus respectivas intervenciones.

Ciudadanos considera que los ediles no pueden seguir en sus cargos porque "han perdido su legitimidad" ya que ni han actuado conforme al Estado de derecho, ni han cumplido las normas internas de Madrid Destino en materia de contratación, y además han "ninguneado" al órgano de Gobierno de la empresa al no informar de sus actuaciones. "Y para rematar, han traicionado deliberadamente a la alcaldesa de Madrid", reprochó la portavoz de Cs en materia de Cultura.

Sofía Miranda dijo tener la "impresión" de que la alcaldesa tiene que hacer "malabarismos" para que su equipo la deje trabajar y, aunque ensalzó que pida perdón por sus fallos, le dijo: "Cuando los errores se repiten ya no son errores sino incompetencia".

Por su parte, la portavoz del PP en Cultura, Isabel Rosell, exigió también el cese de Mayer y Sánchez Mato y piidó a Carmena que abra "los ojos y asuma que para algunos de sus concejales el problema ya no es solo el PP", sino que el problema es la propia regidora madrileña.

Denuncian un convenio que han renovado

A juicio del PP, el "delirio inquisidor" de Ahora Madrid ha llegado hasta el punto de poner en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción un convenio que el propio Gobierno municipal de Ahora Madrid ha renovado y cuyos pagos, "ilícitos" según los denunciantes, han abonado, lo que provoca que se "autoinculpen" como "cooperadores necesarios". Según Rosell, la denuncia ante la Fiscalía iguala a Carmena y a su "mano derecha", el coordinador general de la alcaldía, Luis Cueto, con el vicealcalde de Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo, quien firmó el convenio para la gestión del Open de Tenis.

Según el PP, el responsable último de los nuevos pagos de este convenio sería el propio delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, a quien Rosell le dijo que tiene que ser "duro" que su futuro político "pueda acabar decidiéndolo un juez", en referencia a la querella interpuesta por su partido contra él por malversación, prevaricación y delito societario. El PP criticó también la filtración de la denuncia a la prensa y le preguntó a Carmena "cómo se siente cuando filtran documentos que les señalan a ustedes como encubridores de un delito por su supuesta obstaculización a su denuncia".

"Deje de alentar esta desquiciada inquisición contra el PP y depure las responsabilidades", instó Rosell a la regidora.