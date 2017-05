Editorialazo de Cebrián: 'El País' se relame de gusto con el paseíllo de Rajoy

La noticia de El Mundo de hoy es que vuelve a cambiar de director. "Francisco Rosell, nuevo director de El Mundo", quien sustituye a Cuartango. Enhorabuena al premiado y suerte. Y a ver si el señor Galiano se decide, que me tiene mareada. Se estrena Rosell con un "huevazo a Pablo Iglesias". Buena señal. Federico Jiménez Losantos comenta el artículo de Arcadi de ayer sobre los catalanes que dicen que quieren referéndum pero que no quieren la independencia. "La traición de la izquierda a la Nación supone la rendición de España ante sus enemigos. La política de Rajoy, también. Todos acatan la soberanía del miedo". Pos naturaca, Federico, que diría un castizo, no están los tiempos para heroicidades. Santiago González alaba a regañadientes a Pedro Sánchez por su apoyo al gobierno con Cataluña. "Fue acertado el mensaje en su conjunto y en sus palabras exactas. Se nota que en su núcleo duro hay gente con capacidad de raciocinio. Su número dos, Ávalos, no es César Luena, y es de suponer que algo le habrá influido Pepe Borrell, que aparte de educar mal a sus hijos para que voten a Podemos estas cosas sí las tiene claras". Ay, Santiago, eso pasa en las mejores familias. Los niñatos de la democracia que no han heredado la ropa de sus hermanos, que lo han tenido todo, que contestan a sus padres sin llevarse un zapatillazo y pierden el respeto a sus profesores con el respaldo de papi y mami. Algo tendrán que hacer para hacerse notar.

El País calienta la pena del telediario a Rajoy. "Rajoy tendrá que testificar en persona en el caso Gürtel". A Cebrián parece que la ha tocado la lotería, de lo contento que está. "Es una pésima noticia para el afectado, pero muy buena para la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en la independencia de la Justicia", dice el mismo que decía el lunes en otro editorial que la justicia en España no era independiente. Hoy, sí, hoy es la independencia personalizada. "Rajoy comparece como testigo", pero eso "no le ahorrará la embarazosa imagen de un presidente del gobierno en ejercicio testificando ante el tribunal de justicia. La simbólica estampa quedará irremediablemente en el recuadro del imaginario colectivo", dice relamiéndose. Cebrián, hijo, disimula un poco. "No comparece como presidente del Gobierno, sino como ciudadano". Como usted o como yo, querido lector. Con la diferencia de que ni usted ni yo íbamos a tener las cámaras de La Sexta y Cuatro en nuestro cogote y a Ferreras dando caña desde las nueve de la mañana en un programa especial. Con la de favores que le ha hecho Rajoy a El País. Cría cuervos.

ABC abre con que "el sector del taxi se lanza a una guerra larga e implacable". Vaya por Dios, sin taxis en Madrid, lo que faltaba. No le dan ninguna importancia informativa a la citación de Rajoy, pero Ignacio Camacho dice que "la alborozada alharaca de la oposición demuestra que Rajoy no va a declarar en la Audiencia como testigo sino como acusado de un juicio político. Un juicio en el que ya ha recibido la sentencia anticipada en forma de pena de paseíllo". Los jueces "le van a interrogar con mucha mala leche", en una "trampa de la que diga lo que diga saldrá perjudicado". Y que sepa que "por muy aforado que esté ante del Supremo esa testifical abre una vía sesgada de escarnio y representa un precedente de amenaza con llevarlo de juzgado en juzgado en un auténtico zarandeo procesal". Tranquilo Ignacio, le irá bien, que diría el propio Rajoy.

La Razón anuncia que "Puigdemont fijará la pregunta y la fecha de la consulta el 7 de junio". A ver si esta vez es la de verdad, que esto parece el cuento de Pedro y el lobo. "El 'ciudadano' Rajoy tendrá que ir al juicio de la Gürtel", dice Marhuenda en vinagre. Dice el editorial que la decisión del tribunal "nos parece innecesaria e improcedente" y que "se trata de una operación perfecta de desgaste político fuera del ámbito parlamentario". "Esperemos que la declaración de Rajoy no se convierta en el degradante espectáculo político que buscan algunos". Pues díselo a tu amigo y socio Ferreras, Marhueda, es el rey del espectáculo. Ya tienes de qué hablar en la próxima tertulia en Al Rojo Vivo. Se pone graciosilla La Razón con el huevazo a Iglesias. "A Pablo Iglesias ha debido de mirarle un tuerto. Si no, no se explica la mala suerte que le persigue últimamente". A Espinar le pillan bebiendo cocacola, el tramabús se rompe, gana Sánchez las primarias, le dejan tirado con su moción, "y para rematar, ayer llegó el huevazo. Iglesias salió a hacerse foto con los 'compañeros taxistas' y se llevó de refilón los restos del proyectil". Se le puso una cara de mala leche. Es lo que tiene estar siempre buscando chupar cámara. En fin, Pablo, dicen que el champú de huevo es buenísimo para el pelo.