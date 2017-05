La comisión de investigación sobre el caso Interior, o de las cloacas del Estado, estará abierta, al menos, hasta el próximo 31 de julio. Así lo va a votar este miércoles el pleno del Congreso de los Diputados tras la propuesta aprobada a primera hora por la Mesa de la cámara baja, que no satisface ni a Podemos ni a los nacionales catalanes, quienes pretenden que la prórroga sea hasta diciembre.

La propia comisión aprobó el lunes una nueva comparecencia, la del ex director general de la policía y hoy senador del PP, Ignacio Cosidó que tendrá lugar la semana que viene, mientras que rechazó, con el voto en contra de los populares y la abstención de PSOE y Ciudadanos, la presencia del polémico comisario José Villarejo y de los policías Eugenio Pino y José Ángel Fuentes Gago.

Tres comparecencias que, junto a la del ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior con José Luis Rodríguez Zapatero entre 2006 y 2011, insistirá en solicitar Podemos, tal y como ha confirmado su portavoz parlamentaria, Irene Montero .

"Hay un pacto velado entre el PP, PSOE y Ciudadanos para que en esa comisión no se produzca las comparecencias de personas que son clave como el señor Pino, Fuentes Gago, Villarejo o el propio Rubalcaba. Si no hay nada que esconder, ¿por qué no se aceptan esas comparecencias?", se ha preguntado la portavoz de Podemos.

El PSOE abre al puerta a más comparecencias

Mientras desde el PSOE, su portavoz provisional en el Congreso, José Luis Ábalos, ha argumentado que la única propuesta que había era la de Mesa del Congreso, el aplazamiento hasta el 31 de julio. Ábalos ha explicado que el tema de las fechas no es lo importante sino que "la comisión tuviera el tiempo suficiente para finalizar los trabajos". Sobre la idoneidad de las comparecencias de Rubalcaba y Pino, ha preferido no responder, y se ha limitado a decir que "podemos ver alguna que se ajuste a ello".

La fecha del 31 de julio no es definitiva, ya que la Diputación Permanente, órgano rector del Congreso en verano, podría aprobar una nueva prórroga. Sin duda, el escenario preelectoral que parece avecinarse en Cataluña influirá en el ánimo de ERC y el PDeCAT para tratar de mantener viva la llama de lo que en reiteradas ocasiones han calificado de Operación Cataluña o, incluso, de "guerra sucia" contra el proceso secesionista.