La proposición la llevó al Pleno Ciudadanos. La formación centrista pretendía que se instara a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid a elaborar una directriz por la que se prohíba terminantemente la cesión, por cualquier fórmula, de espacios que "promuevan o exalten la desobediencia de la Constitución". Esta iniciativa del partido naranja se produce después de que el Gobierno de Ahora Madrid alquilara uno de sus espacios del Palacio de Cibeles a Carles Puigdemont y otros miembros de su Gobierno para defender el referéndum de secesión. No obstante, fue rechazada con los votos en contra de Ahora Madrid y también el PSOE.

"No todo vale. No vale ceder el Palacio de Cibeles, donde está el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, a los secesionistas. No vale ceder el Palacio de Cibeles, donde está este Pleno y están representados todos los madrileños, a los que quieren acabar con España", le reprochó la edil de Cs, Silvia Saavedra, a la bancada de Ahora Madrid y a la alcaldesa. A Manuela Carmena se dirigió expresamente: "Usted es juez y jurista y sabe perfectamente que lo que propone el señor Puigdemont es ilegal. Pretende convocar un referéndum que está prohibido por nuestra Constitución".

Saavedra les reprochó que hayan permitido "una actividad que vulnera la Constitución". Y les indicó los cauces legales que establece la Carta Magna para ello. La edil de la formación centrista reiteró que no es el Consistorio madrileño el lugar para hablar del independentismo. "Ustedes han caído en la trampa de los independentistas. Al hacerse la foto con Puigdemont han apoyado implícitamente el referéndum catalán". La concejal de Ciudadanos también subrayó que urnas y votación no significan necesariamente democracia. "Votar una cuestión ilegal no es democracia".

"Es muy grave lo que han hecho. De hecho, se ha condenado a un presidente de la Generalitat y a tres consejeros por desobediencia y por convocar un referéndum ilegal. Por eso les pedimos que apoyen nuestra propuesta, que no se vuelva a ceder un espacio público para promover una actividad que tenga por objeto atentar contra nuestra Constitución democrática". Si no lo hacen "quedaría claro que ustedes serían enemigos de la unidad de España".

Puigdemont "se merece un respeto"

Por parte de Ahora Madrid tocó defender la postura de su grupo a su portavoz. Rita Maestre defendió que no se trata de una cesión sino del alquiler de un espacio. A continuación Maestre trató de aleccionar a la bancada naranja sobre constitucionalismo y nacionalismo catalán. "El presidente de la Generalitat es el presidente de la Generalitat de Cataluña, es un cargo institucional, elegido de forma democrática por los ciudadanos catalanes y se merece un respeto como cargo institucional y se merece por parte de una demócrata el respeto a la expresión de sus ideas políticas".

Además, la portavoz del Ejecutivo de Carmena avisó a la edil de Ciudadanos: "Se puede no estar de acuerdo con la Constitución española, señora Saavedra. Es un derecho en una democracia, no es mi caso", aunque le haría "algunos cambios". La portavoz municipal explicó las "reglas básicas" de la democracia: "Es la propia Constitución la que ampara mi derecho" a expresar las opiniones y "en una sociedad democrática ya avanzada como la nuestra a dialogar con otras fuerzas políticas y tratar de convencer cada uno al máximo de ciudadanos posibles para que nuestras ideas políticas se conviertan en mayoritarias".

"Lo que hemos tratado de hacer al recibir al presidente de la Generalitat es marcar que la ciudad de Madrid aspiramos a que se convierta en un espacio para el diálogo y para el encuentro", justificó Rita Maestre. A continuación, la portavoz pasó a abroncar al concejal de Cs Sergio Brabezo que comentaba con su compañera de filas, Sofía Miranda, lo que Maestre estaba diciendo. "Señor Brabezo, si puede usted cerrar la boca mientras hablo sería muy deseable además de muy elegante porque así podría yo hablar y no me grita usted mientras tanto. No puede gritarme mientras hablo, es una falta de respeto básica".

"Nadie a provocado más independentistas que el PP"

Por último, la portavoz de Ahora Madrid hizo responsable al PP de la situación creada en Cataluña. "Los conflictos cuando se niegan y no se permiten que se expresen lo que hacen es aumentar. Nadie ha provocado más independentistas en Cataluña que el PP y una política de negación de una realidad y de un problema político. De hecho, hace cinco, siete y ocho años el número de independentistas en Cataluña era bastante reducido. Sin embargo, una política de no afrontar cuando existe un problema lo que provoca es que amplíen esos conflictos".

Dijo también Maestre que la vicepresidenta del Gobierno ofreció a Puigdemont acudir al Congreso, sede de la soberanía nacional, a explicar su plan secesionista. "Por eso no creo que la señora Sáenz de Santamaría se convierta en una radical antisistema o en una independentista. (…) Se trata de que las instituciones tienen que ser razonables, ofrecer cauces para el diálogo, no negar los problemas y tenemos que poner cada uno nuestro granito de arena".

El PSOE, con Ahora Madrid; el PP, ausente

Por su parte el edil el PSOE, Ramón Silva, calificó de "oportunista" y no "oportuna" la propuesta y consideró que el límite para la utilización de los espacios está en la libertad de expresión. Respetar este derecho impide censurar previamente los contenidos de los actos y en caso de producirse delito deberían denunciarse a posteriori, según el edil.

"Los límites a la libertad de expresión son los que marca la ley y si usted cree que aquí se ha vulnerado la ley lo que tenía que haber hecho era acudir al juzgado de guardia", exclamó Silva, que reivindicó que para el PSOE la soberanía nacional recae en todos los españoles.

El PP, ausente del Pleno en señal de protesta por los "insultos" de Carlos Sánchez Mato, no participó en este debate ni votó, aunque su presencia no habría desvirtuado el resultado de la votación, pues Ahora Madrid y PSOE suman mayoría.