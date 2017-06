'El País' sale de caza mayor: disparos contra el "cocodrilo" Rajoy

El Mundo dice que "El Gobierno deja solo a Moix por su sociedad en Panamá". El método Rajoy no falla. Ya lo dice Teodoro León Gross, Moix "está al borde de dejar de ser el señor Moix y pasar a la categoría habitual de ese señor del que usted me habla". Ayer se aprobaron los presupuestos y Jorge Bustos nos cuenta lo bien que se lo pasaron sus señorías en el Congreso. Dice que Montoro era "el político más feliz del sur de Europa", porque le ha costado lo suyo tejer las cuentas. "Voy a escribir una novela. Es la única manera que se me ocurre de contar lo que ha pasado", dice Bustos que le confesó el ministro. ¿Una novela sobre cómo ha hecho unos presupuestos? Tendrá que amenazar con una inspección fiscal a alguna editorial para que se lo publique, porque no tiene pinta de convertirse en un best-seller. Mientras Cristóbal descorchaba el champán, Rajoy "y varios diputados populares" andaban "mohínos, bien conscientes del reality impagable que supondrá el interrogatorio al presidente" ante las cámaras. "La legislatura oscila entre el paritorio y el purgatorio" y nadie sabe si la criatura sobrevivirá, ha nacido muy endeble. No obstante, la jornada fue una juerga. Rajoy se equivocó de botón por la mañana, Iglesias "le correspondió con lealtad" y se equivocó por la tarde, la "pinza del botón erróneo", lo llama Bustos. Y es que los presupuestos son un coñazo y es "normal que sus señorías se entretuvieran partiendo escaños y votando con los enemigos, más que nada para echarse unas risas viendo la cara de doña Ana Pastor". Como críos cuando el profe no sabe imponerse en una clase. Y la primavera, ya se sabe.

El País dice que "El gobierno toma distancias con el fiscal jefe anticorrupción". Por segundo día consecutivo, le arrea dos tortazos a Rajoy. "La insostenible posición de Moix revela una grave cadena de errores de Rajoy". "Una vez más, Rajoy persiste en su intento de salvar a los altos cargos de su partido o su gobierno afectados por la falta de ejemplaridad, cuando no por la sospecha directa de manipulación". Cebrián va a por Rajoy, la duda es si lo conseguirá. Que se cuide las espaldas y haga probar sus comidas a sus más estrechos colaboradores. Abierta la veda, Josep Ramoneda pone a caldo al jefe del ejecutivo por su "desidia". "¿Qué define el modo de gobernar de Rajoy? El miedo a la política, el pésimo control de los tiempos y la indistinción entre política y legalidad (...) Rajoy solo cree en el poder. Su horizonte es el corto plazo y lo llama sentido común". Y Rubén Amón atiza directamente "en la cabeza de Rajoy" y de rebote en la de Cifuentes. "En tiempos de tormenta, Rajoy no tiene intención de hacer mudanza. Ni para adelantar las elecciones ni para intervenir con medidas drásticas en la crisis catalana (…) Sí se han adoptado medidas ejemplares implícitas respecto a los versos sueltos" como Cifuentes. "Rajoy la ha proscrito como delfín en la carrera de la sucesión". Dice Amón que Rajoy utiliza la táctica del cocodrilo. "Parece un reptil tranquilo, inconmovible, en el agua, pero la actitud contemplativa se transforma en ferocidad cuando la presa se pone a tiro. Y es entonces cuando se deshace de la gacela con una dentellada. Cifuentes está en las fauces de Rajoy". Rajoy un cocodrilo, quién lo diría. Pues si se come a Cifuentes sólo por defenderse no sé lo que hará con los que intenten hacerle la cama en los periódicos.

ABC celebra que "a Rajoy le salen las cuentas del Estado, y las suyas". Estupendo, mola que el presidente sepa sumar y restar. De Moix habla Jaime González y yo que él iría haciendo las maletas. "Lo que está pasando es que en la fiscalía se libra una guerra política que ha situado a Maza y Moix en el ojo de un huracán", pero "para ser justos, Moix ha puesto mucho de su parte y ha contribuido de manera notable a dotar de argumentos a sus adversarios (…) Lo lamento, pero Moix se ha equivocado tanto que no hay manera de salir en su defensa". Hala, otro pichón para la sartén.

También en La Razón "Maza pide la renuncia a Moix". Ya no lo defiende ni Marhuenda. "Aunque es cierto que hasta la fecha no se ha cuestionado la legalidad de la sociedad y que su participación estaba declarada, no lo es menos que Moix no informó de todo ello a su superiores antes de ser nombrado, que lo ocultó, y ése sí que es un elemento decisivo (…) Parece incuestionable que a estas alturas del caso existe un escenario de pérdida de confianza provocada por la falta de rigor y de la diligencia necesarias por parte del fiscal anticorrupción". ¿Pero a qué espera este hombre para largarse? Cuenta La Razón que el "siguiente en la lista" para fiscal es Luzón. Yo saldría corriendo y no pararía hasta cruzar la frontera. Porque como dice Fernando Rayón, "hoy es Moix. Mañana será otro". Y puede que pronto le toque al propio Rajoy. A ver qué dice Ferreras y si se apunta a la cacería de Cebrián. No se caen muy bien, parece.