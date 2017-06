Pedro Sánchez reconoce que se siente "muy próximo" a los votantes de Podemos

Faltan algo menos de dos semanas para el debate de la moción de censura contra el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, registrada por Podemos, y el PSOE aun no ha revelado cuál será su posición: si votarán en contra o se abstendrán. Lo que han dejado claro es que no la apoyarán pero al mismo tiempo su secretario general, Pedro Sánchez, ha tenido un gesto de cercanía con los votantes de Podemos.

Sobre qué votará el PSOE en la moción de censura, Pedro Sánchez comenzó su respuesta dejando claro que él se siente "muy próximo a los votantes de Podemos" pero añadió que no coincide ni comparte "las formas de hacer" de su líder, Pablo Iglesias. Así lo aseguró este jueves tras su visita a la Feria del Libro de Madrid.

El socialista todavía tiene muy presente su investidura fallida en marzo de 2016 y no quiere que "eso se vuelva a producir", por ello no van a respaldar la moción. Advirtió de que "si hay un cambio tiene que ser con todas las consecuencias y, desgraciadamente, ahora no dan los números". No obstante, sostuvo que "el gobierno de España es evidentemente censurable por esta degeneración y no regeneración de nuestro sistema democrático, por esta utilización tan partidaria que se hace de las instituciones públicas".

Suena la abstención

Las dos posibilidades que barajan los socialista ante la moción de censura a Rajoy son el voto en contra o la abstención. Durante los últimas días el lema defendido por distintos dirigentes ha sido que"Rajoy es censurable pero Pablo Iglesias no es presidenciable". Una postura que se podría identificar con la abstención.

De hecho, sobre esta cuestión preguntaron el pasado lunes al portavoz provisional de los socialistas en el Congreso, José Luis Ábalos, que se inclinó por la abstención. "Es una opinión personal, pero creo que es una solución compensada. La razón es que sí que merece una censura el presidente del gobierno pero, por otra parte, lo hemos dicho siempre, la alternativa no nos parece bien planteada", afirmó.