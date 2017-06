'La Razón' detecta un chorreo de votantes socialistas que se han ido al PP o a Cs

El Mundo dice que "parte del Gobierno culpa a Catalá del fiasco de Moix". Aquí cada medio elige su pieza de caza. Hala ministro, prepárate. Ya sabes, cuando Rajoy diga que tienes todo su apoyo ve haciendo las maletas. Federico Jiménez Losantos dice que la diferencia entre el PSOE y PP a la hora de manejar a jueces y fiscales es que "la izquierda usa y abusa de la politización judicial; la derecha no llega casi nunca a abusar de sus peones togados y es la gran perjudicada por la corrupción judicial". Vamos, que son más torpes que un guarro. Y ve algo de "justicia poética" en todo esto tras prometer despolitizar la justicia y no cumplir su palabra. "¿A qué juez independiente va a recurrir el Partido Popular, si no ha dejado ni uno?". Dice el editorial del flamante director Francisco Rosell que "Moix deja la Fiscalía, presionado por la opinión pública y abandonado a última hora por el Gobierno", como todos los caídos. En cuanto a Catalá "desde estas páginas hemos sido muy críticos con la gestión del ministro de Justicia en sus relaciones con la Fiscalía General del Estado", dice admitiendo a renglón seguido que no ha hecho nada que no hayan hecho sus antecesores. "España necesita despolitizar la administración de Justicia". Te dejamos porque es tu primer editorial Rosell, pero eso ya lo hemos oído antes.

El País lleva una portada disuasoria para los lectores, carente de todo interés, por lo que vamos directamente al editorial, a ver cómo anda la caza mayor a Rajoy. Hoy están muy sosos. Hablan de presupuestos. "Rajoy se garantiza llegar a 2019, pero debe buscar otra alianza presupuestaria", dice. "La factura se aproxima a los 12.000 millones y probablemente aumentará en los próximos meses". Es que no sabes cómo ha subido el kilo de diputado, Cebrián. Están los precios por las nubes. La cornada a Rajoy está camuflada en la información. "La caída de Moix frustra el plan de Rajoy para reorganizar la fiscalía". ¿Y a mí que me cuesta imaginarme a Rajoy elaborando un plan? "Las actuaciones bruscas y poco discretas de Moix han desbaratado el intento del equipo de Mariano Rajoy de buscar perfiles de autoridad y mando para unas instituciones clave en la investigación de casos de corrupción y escándalos que afectan al PP". Lo del equipo ya me lo creo más. Y "se abren las quinielas para la elección del sucesor". Ay, pobres. Me los imagino debajo de la cama sin coger el teléfono, a mí no, a mí no, por favor.

ABC se queja hoy de lo del fiscal, aunque ayer hizo mutis por el foro. "El Gobierno busca pacificar anticorrupción tras dejar caer a Moix 'sin motivos'". Bieito Rubido dice en su Astrolabio que el fiscal "no ha podido con la presión" de "la máquina de triturar honores y prestigios que arrasa estos tiempos la vida pública española". En el editorial admite que "no tenía otra salida" por "la presión política y mediática", pero eso sí, "la renuncia es razonable". A ver si se aclara. "Romeral y Luzón, entre los favoritos a suceder a Moix". Estarán ya por Canadá, por lo menos. Como dice Ignacio Camacho, "el sustituto de Moix va a tener que entrar vestido en vez de con toga, con chaleco antibalas y casco". Vamos, vamos, que entre ya el siguiente gladiador, Ferreras necesita sangre fresca. La carroña de que deje también su puesto en el Supremo no da ni para medio Al Rojo Vivo.

"Moix: 'Me inmolo para proteger a mi familia y a la Fiscalía'", titula muy dramática La Razón. Muy bien, la familia es lo primero. Dice Marhuenda que lo siente mucho, pero que era "imposible que pudiera continuar", que "fue atacado desde el primer día desde dentro y desde fuera por la izquierda política y la judicial". Te olvidas de tu mano izquierda mediática, Marhuenda, que tela marinera, hasta los muy yonkis de Al Rojo Vivo tuvimos que apagarlo por sobredosis. "El PP espera que sirva para frenar la campaña contra Rajoy". Vamos, que le han dado carnaza de peón a la fiera para salvar al rey. Y La Razón aporta hoy un análisis de Lorente Ferrer que dice que "el 2,2% del electorado del PSOE cambiaría ahora su voto por Unidos Podemos. Mientras el 3,2% de los votantes de Unidos Podemos se pasarían ahora al PSOE". Comido por servido. "Pero el voto que escapa del PSOE hacia el centro-derecha supera el voto que se trasvasa a Podemos; el 3,9% de los electores socialistas votaría ahora al PP o a Ciudadanos". No aporta la ficha técnica del análisis, pero sí un dato significativo. Dice que "las bases socialistas están ancladas en la izquierda conservadora". Éste no ha visto a un base socialista ni de lejos.