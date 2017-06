Tensión entre un exdiputado de IU y Podemos en la comisión de Cifuentes: "¡Está embarrando!"

El exdiputado regional de IU y vicepresidente tercera de la mesa de contratación de la Asamblea de Madrid en las últimas legislaturas, Antero Ruiz, ha asegurado este viernes que la adjudicación de los contratos de cafetería de los años 2009 y 2011 "se hizo según la Ley" y "en ningún momento se saltó nada" y no advirtieron ninguna irregularidad. El exvicepresidente de la Asamblea de Madrid Antero Ruiz (IU) ha dicho este viernes que no le "consta" que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, tratara de favorecer a ciertas empresas, como el grupo Cantoblanco, al adjudicar los contratos de la cafetería de la Cámara en 2009 y 2011.

Ruiz ha comparecido esta mañana en la comisión de investigación de la Asamblea para dar explicaciones sobre este asunto, justo antes de la intervención de la propia Cifuentes en relación a los dos informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que aprecian indicios de delito en su papel como presidenta de la mesa de contratación de la Cámara.

Inicialmente, los grupos de la oposición pretendían que solo declarara la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, pero los populares han logrado que junto a Cifuentes compareciera Antero Ruiz, gracias al apoyo del PSOE a este punto.

El exdiputado, que también formaba parte de esta mesa, ha aclarado que la mesa se limitaba a dar el visto bueno a los informes de los técnicos de la Asamblea o, en su caso, a los realizados por el "comité de expertos" en los casos en que este se constituía.

Ruiz ha señalado que los miembros de la mesa de contratación respetaban "las calificaciones" de los profesionales técnicos y que los informes no los revisaban "los políticos". Ha añadido que "lo irregular habría sido lo contrario", es decir, "dar la vuelta" a esas evaluaciones, y que nunca tuvo motivo "para reflejar ninguna discrepancia". En todo caso, ha apuntado Ruiz, las empresas concursantes "pueden recurrir" tanto los pliegos como las adjudicaciones y, pese a ello, no le consta "ningún recurso ni ninguna queja". "En mi modesta opinión, creo que se actuó con total respeto" a la normativa, ha declarado.

El mayor rifirrafe durante esta comparecencia se produjo con Podemos. Visiblemente molesto, Antero Ruiz les ha recalcado a los portavoces podemitas que él "firmó ese acuerdo como mandato" de su "organización". "Y eso no es ningún delito", ha subrayado. Ya, elevando el tono les ha espetado: "No sé dónde ve usted el problema ni por qué saca aquí hoy esto a relucir. Yo de lo que tengo duda es que tenga usted algún interés en conocer la verdad, que es a lo que yo he venido aquí. Quien está embarrando no soy yo; el que está embarrando es usted".