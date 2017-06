Una ex diputada de Podemos confiesa que durmió en el Parlamento balear

Este viernes ha trascendido que la diputada del Grupo Mixto y ex parlamentaria de Podemos en Baleares, Montserrat Seijas, pasó varias noches el pasado verano en el Parlamento balear. Según las explicaciones que ella misma a través de la red social Twitter, lo hizo porque no encontró alojamiento.

Tras el revuelo que ha suscitado la noticia, Seijas ha dicho que no se quedó con las dietas de 90 euros establecidas por la cámara para parlamentarios que no residen en Mallorca. "Las dos noches que pude haberme quedado a dormir en el Parlament, por supuesto que no pasé dietas de pernoctar. Y fue por no encontrar hotel", ha dicho.

El Diario de Mallorca da más detalles de las noches que pasó la diputada en el Parlamento: los diputados disponen en la tercera planta de salas con sofás, televisión y duchas, pensadas para descansar durante el día, y que Seijas aprovechó para pasar la noche. En las declaraciones recogidas por dicho diario, la versión de Seijas cambia un poco: no habla de dos noches, sino de cuatro o cinco. Y apunta que se quedaba a trabajar hasta tarde y a esas horas es difícil encontrar habitación en el centro: "Aquí hay unos sofás que están muy bien y hay duchas y me he quedado varias noches, ya que no puedo ir cada día a casa de amigos".

Se da la circunstancia de que la cámara autonómica va a aumentar las dietas de los diputados un 33% hasta los 120 euros. Se hace a petición de la diputada de Gent x Formentera, Sílvia Tur, que solicitó a la Mesa que estudiase un aumento de las dietas para parlamentarios de Menorca y las Pitiusas si se determina que el precio medio por noche en alojamientos turísticos en Palma durante la temporada alta es más alto que el establecido para cubrir los costes.