Alarma en Podemos y Espinar "enrabietado"

El Mundo dice que "May se lamenta del exceso de tolerancia con el islam radical". Dice el editorial que "el estado islámico ha declarado la guerra total a los occidentales, no por lo que hacemos, sino, sencillamente por lo que somos y representamos en el mundo". Y tiene una idea para combatirlos. "Urge acabar con la impunidad en las redes y el descontrol de las mezquitas". Al menos da ideas concretas, no como otros. Federico Jiménez Losantos habla de lo que esta sucediendo en España. "La demagogia televisada ya está aquí. Llegó en el Sextabús y va camino de la AN a degollar a Maza, Mariano y Catalá (…) Podemos es un chollo moral: la corrupción sin remordimiento". Sí, son maestros en hacerse las víctimas cuando les pillan en marrones. "Cifuentes ha sido mal aplaudida y peor alanceada en la Asamblea de Madrid por la adjudicación de una cafetería de 60.000 euros, Susana Díaz, ni moción, aunque el grupo criminal organizado PSOE&IU&CCOO&UGT robó cientos de millones de euros en ERE, Cursos de Formación y Pasáunavaca". ¿Anticorrupción? ¡Ja!".

El País dice que "Reino Unido dará más poderes a la policía contra el terrorismo". El editorial nos descubre que los terroristas buscan "sembrar el pánico, crear la máxima conmoción y sumir a la ciudadanía en el miedo y la desesperación". El terrorismo busca meter miedo, quién lo iba a decir, menos mal que tenemos a El País para que nos aclare estos detalles. "Las instrucciones divulgadas aconsejando a la población correr o, en su caso, esconderse en lugares seguros, relatan con toda crudeza hasta qué punto el terrorismo yihadista amenaza nuestra convivencia y la normalidad del día a día (...) Después del temor y la rabia, confiemos en nuestras mejor bazas: la superioridad moral, la unidad, la eficacia policial y la cooperación internacional". ¡Superioridad moral!, claro. ¡Cómo no habíamos caído en la infalibilidad de este arma contra un tío vestido de bomba! Este periódico no se cansa nunca de decir tonterías.

ABC: "Conmoción en Reino Unido a tres días de las elecciones". Dice el editorial que "Europa sigue actuando con mala conciencia cuando reacciona contra el terrorismo con leyes más duras, como si traicionara sus esencias. La primera victoria contra el yihadismo llegará cuando este prejuicio desparezca". Lo mismo les hace más pupa que amenazarles con nuestra superioridad moral. Gabriel Albiac también cree que habría que hacer algo, porque "hay un modo infalible de perder una guerra: hacer como que que la guerra no existe. En eso estamos". ABC trae hoy una encuesta electoral. "El PP cede terreno a Cs mientras el PSOE recupera un millón de votos de Podemos". Un millón en un par de semanas, no está nada mal. "Iglesias se convierte en el líder peor valorado por los electores". Peor que Rajoy, incluso. Pablo, es para hacérselo mirar. ¿Cómo va ese estudio para entender por qué la gente no te aguanta?

La Razón dice "¡Basta!", a los ataques. "Nuestra libertad no se puede sacrificar por la seguridad, pero nuestra libertad debe ser también defendida con más seguridad". De hecho muerto de nada te sirve la libertad. Cuenta Marhuenda en El Submarino que los podemitas están asustados con la moción de censura a Cifuentes. "Tras ver la actuación de Espinar en la comparecencia de Cristina Cifuentes ante la comisión de investigación las alarmas han saltado en Podemos. Espinar no sólo no puso contra las cuerdas a Cifuentes, sino que acabó enrabietado". Y La Razón no acaba de digerir la victoria de Sánchez. "Los barones del PSOE 'dejarán hacer' a Sánchez hasta que se 'abrase'". Se trata de una información de esas de misteriosas fuentes anónimas socialistas. "Una vez que se abrase o fracase, los dirigentes ahora ausentes reaparecerán para ofrecer una solución". ¿Sí? ¿Va a volver Susana? Estamos deseando verlo.