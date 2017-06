Joaquín Echevarría: "Vieron a mi hijo golpear con su monopatín al terrorista"

El padre de Ignacio Echevarría, el español desaparecido tras el atentado de Londres cometido este fin de semana ha asegurado al programa 'Es la Tarde de Dieter' que el cónsul no les ha dicho nada nuevo sobre el paradero o estado de salud de su hijo. "Mi hijo en concreto creo que no está identificado", ha reconocido Joaquín Echevarría. Sobre la actuación del cónsul ha dicho que no tiene ninguna queja y que "las autoridades británicas se han puesto en contacto" con el representante español en la capital británica.

De la búsqueda de su hijo ha dicho que "hoy, HSBC -banco en el que trabaja su hijo- ha puesto a disposición de mi hija un detective que le está acompañando en la búsqueda de mi hijo". Aún así, el padre del joven desaparecido dice que para él "es prioritario que las autoridades no se distriagan en las investigaciones por quedar bien con las familias".

El padre de Ignacio dio la versión que le ha llegado del momento del atentado en el que asesinaron al menos a siete personas e hirieron a otro medio centenar y en el que se vio afectado su hijo. Joaquín ha relatado que "mi hijo fue a patinar con los amigos y luego alquilaron unas bicicletas. Vieron el tumulto y se pararon". "Vieron a mi hijo golpear con su monopatín al terrorista. Sus amigos le vieron en el suelo y después no le volvieron a ver", ha lamentado Echevarría en esRadio.