El Partido Popular puso este lunes toda su maquinaria a funcionar para conseguir que no se celebre la comisión de investigación sobre su financiación irregular que impulsó el Congreso de los diputados con el favor de toda la oposición. Desde la calle Génova quieren evitar a toda costa una fotografía que les dejaría en muy mala posición de cara a la opinión pública al entender que se trata de una causa general contra ellos sin causa justificada.

Así lo intentó explicar este lunes el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, tras el comité de dirección del partido. "La Inquisición hace mucho tiempo que desapareció en España", se quejó el dirigente popular que añadió que el objeto de este tipo de comisiones es "tratar de luchar contra la corrupción" y no "demonizar" a un partido político como cree que está sucediendo en este caso. "Tenemos que ver qué podemos hacer entre todos en lugar de echarnos las culpas unos a otros", señaló.

Por eso, en el PP no descartan absolutamente ninguna medida. Como primera opción, han solicitado un informe jurídico a los letrados del Congreso para conocer si es legal que no se determinen ciertos aspectos como el ámbito territorial, el ámbito temático o el ámbito temporal. "¿Es legal todo esto?", se preguntó Maillo recordando que en el Ayuntamiento de Madrid se declaró nula una comisión de investigación promovida por Ahora Madrid porque "no definía ni el objeto ni el ámbito temporal".

Los populares creen que el Congreso solo debe investigar sus cuentas desde 2015 porque fue el año en el que se tipificó el delito de financiación ilegal de los partidos políticos y consideran que todo lo demás está fuera de lugar. Así las cosas, esperaran a conocer qué decisión toman este marte tanto la Mesa del Congreso como la Junta de Portavoces sobre este asunto. Si no, avisó Maillo "no descartarán" ninguna medida incluso la de acudir a los tribunales. "Es una posibilidad", respondió cuando le preguntaron expresamente por esta cuestión.

"Moción de impostura"

Una rueda de prensa desde la calle Génova donde Fernando Martínez-Maillo también calificó de "moción de impostura" la moción de censura contra Mariano Rajoy que Unidos Podemos defenderá el próximo 13 de junio en el Congreso. Según el dirigente popular es una medida que nace "condenada al fracaso" porque incluso los diputados de la formación morada saben desde el primer día que "no va a prosperar".

"Solo buscan armar lío y que se hable de ellos", señaló Maillo que se quejó de que Pablo Iglesias utilice esta figura para protagonizar "una lucha de egos" con Pedro Sánchez para saber quién es el líder de la izquierda. "No buscan ser presidentes. Buscan ser los líderes de la oposición", sentenció. Además, rechazó la idea presentada por la formación morada para que el Fiscal General del Estado sea elegido de una terna de tres candidatos propuestos por el Congreso calificándola de "idea de campanario" con la que buscan dotar de contenido la moción.