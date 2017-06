La alcaldesa de Madrid se reunió este lunes con los padres del opositor venezolano encarcelado, Leopoldo López. La noticia de este encuentro llegó a los medios a través del grupo municipal del PP. Nadie del Gobierno municipal había avisado de ello. Es más, no estaba previsto por parte del Ejecutivo de Manuela Carmena ninguna declaración al término de la misma, pero el hecho de que la oposición fuera a responder a la prensa obligó a cambiar los planes en el último momento. Eso sí, se atendió a la prensa en la calle.

Esta cita se produce más de tres meses después de que fuera aprobada por el Pleno municipal en una votación que quebró a Ahora Madrid y dañó al PSOE: sólo Carmena, junto a su mano derecha y tercera teniente de alcalde de la ciudad Marta Higueras, votó a favor con el PP y Ciudadanos de recibirlos en el Palacio de Cibeles. Rommy Arce, Mauricio Valiente, Carlos Sánchez Mato, Montserrat Galcerán, Pablo Carmona y Yolanda Rodríguez se mostraron en contra de recibir a los opositores. El resto de ediles de la formación en el Gobierno se abstuvieron al igual que el PSOE.

El desconcierto en las filas socialistas fue palpable, pero ninguno de sus concejales rompió la disciplina de voto. No obstante, días después Antonio Miguel Carmona – cabeza de lista y portavoz hasta que fue relevado por Purificación Causapié- mostró su malestar en su cuenta personal de Twitter, lo que provocó un rifirrafe público con su partido.

En el encuentro de este lunes, que se prolongó más de lo que suele ser habitual en las reuniones de este tipo, estuvieron presentes también Rita Maestre y el edil de Transparencia Pablo Soto. Por parte de la oposición, los portavoces de los grupos José Luis Martínez Almeida, Purificación Causapié y Begoña Villacís. En el caso de los populares les acompañó también el portavoz adjunto, Íñigo Henríquez de Luna. Llamó la atención la ausencia de responsable del plan de Derechos Humanos del Consistorio, Mauricio Valiente.

"Estábamos los portavoces de los grupos, excepto el PP que se ha saltado esa norma que habíamos establecido y había dos de ellos", justificó Rita Maestre a los medios. No obstante, también participó, como señalábamos, Pablo Soto.

"Mauricio, vas en dirección contraria"

El portavoz popular a este respecto contó una anécdota sucedida antes de la reunión. "Nosotros veníamos por la calle Alcalá para venir a esta reunión y nos hemos cruzado con Mauricio Valiente. Y le hemos dicho: ‘Mauricio, vas en dirección contraria, Cibeles está para allá’. Y nos ha dicho que no, que no iba a asistir", relató Martínez Almeida. "¿Se imaginan que en un acto de deportes con la alcaldesa no esté el concejal de Deportes, en uno de medio ambiente no esté el concejal de Medio Ambiente o en uno de urbanismo no esté el concejal de Urbanismo?", se preguntó el edil popular. "Nos ha decepcionado que el responsable de derechos humanos no estuviera en esta reunión".

El pasado mes de marzo, la oposición en bloque decidió instar a la regidora a que retirara esta competencia a Valiente. Finalmente Carmena, tras una tensa reunión con Ahora Madrid, decidió mantenerlo al frente de este plan.

Un acto público para pedir su liberación

En la reunión, el Consistorio se ha comprometido a convocar un "acto público" en apoyo a la democracia y los derechos humanos en Venezuela, posiblemente para esta semana, tal y como han señalado los familiares de López. "En el caso de López no hay ninguna duda: es una detención arbitraria condenable por parte del Ayuntamiento, y por lo tanto se pide de forma explícita y repetida la liberación de lo que entendemos ser un preso político", sostuvo Maestre.

"Se trataría de buscar un cauce que fuera realmente efectivo para avanzar en la protección de los derechos fundamentales en Venezuela. Vamos a buscar un espacio de trabajo entre los portavoces para pensar una fórmula más allá del Pleno del Ayuntamiento".

La portavoz municipal añadió que "la situación de conflicto en Venezuela es compleja, que existen muchas violencias que se cruzan. El juez que detuvo a Leopoldo López fue asesinado hace pocos días en una situación poco clara. Es decir, existe mucha violencia en Venezuela y cuando existe mucha violencia en un país lo que hay que hacer es posicionarse al lado de los derechos humanos, en segundo lugar buscar los cauces para que esa violencia termine".

"Como grupo socialista les he trasladado el apoyo del Partido Socialista no sólo a los presos sino a la denuncia de esa deriva autoritaria que estamos viendo en el Gobierno de Venezuela y la necesidad de recuperar las instituciones" democráticas, defendió la portavoz Purificación Causapié. ¿Le han agradecido los padres de Leopoldo López la visita del expresidente Zapatero?, preguntó un periodista. "No hemos hablado de ese tema en esta reunión, hemos hablado sólo del ámbito del Ayuntamiento de Madrid".

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos fue tajante: "El Ayuntamiento de Madrid debe apoyar a Venezuela y pedir la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de la democracia". Begoña Villacís pidió que "se despeje todo tinte partidista y se haga una declaración institucional conjunta en favor de la libertad, los derechos fundamentales y la democracia en Venezuela".

"No es posible la equidistancia"

Los padres de Leopoldo López también comparecieron encantados ante la prensa. "Esto en nuestro país sería impensable". Su padre también pidió que Madrid se exprese "contundentemente a favor de las libertades, la democracia y la justicia en Venezuela" como "capital de los hispanoparlantes", donde se genera "forma de pensar" para "toda Latinoamérica". "La liberación de los presos es un paso previo a cualquier transición democrática", subrayó por su parte Antonieta Mendoza, madre de López.

A juicio del abogado de la familia, Javier Cremades, el Ayuntamiento "aún no ha sido suficientemente eficaz como para tomar una distancia contundente con el régimen". "No hay dos violencias en Venezuela, no es posible tener equidistancia", añadió Cremades, que censuró que las declaraciones a la prensa hayan sido en la calle, frente al Palacio de Cibeles, y no en un espacio institucional.