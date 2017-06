El PSOE abre ahora la puerta a que Villarejo acuda al Congreso

Secretario general nuevo, portavoz parlamentario nuevo, aunque provisional, y posiciones nuevas en asuntos parlamentarios sensibles. El PSOE cree ahora, en contra de lo que votó la semana pasada, que en la comisión de investigación del llamado Caso Interior deben comparecer, como viene solicitando Podemos, el exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, y el jefe de Gabinete José Ángel Fuentes Gago.

Preguntado este martes José Luis Ábalos por si además debería comparecer el polémico comisario José Villarejo, el portavoz socialista ironizaba "os gusta mucho Villarejo" pero dejaba abierta la puerta: "Es importante que vaya el director adjunto operativo y que vaya el jefe de Gabinete, porque han salido en las declaraciones. El hilo de la investigación tiene que tener una dinámica que vaya enlazando con las diversas manifestaciones. En esa lógica, si surge otra cuestión que se pronuncie por parte de los comparecientes y convenga revisar pues no hay ningún problema".

Los policías sí, Rubalcaba no

Sin embargo, Ábalos ha vuelto a rechazar otra de las comparecencias que piden los de Pablo Iglesias, que no es otra que la del ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior con José Luis Rodriguez Zapatero. A su juicio, no es "el único" responsable de ese ministerio, en cuyo ámbito habrá germinado una "policía política" dedicada, entre otras cosas, a fabricar pruebas contra adversarios políticos.

La portavoz parlamentaria de Podemos, Irene Montero, ha recibido el cambio de opinión del PSOE como "una buena noticia para la democracia" que servirá, asegura, "para esclarecer si ha habido, o no, un uso partidista del ministerio del Interior".

El Partido Popular, por su parte, no ha querido entrar este martes en si deben o no acudir a la Cámara los policías y tan solo ha puesto de manifiesto el cambio de criterio del Partido Socialista. El portavoz parlamentario de los populares, Rafael Hernando, se ha preguntado el por qué de este cambio de opinión aunque ha señalado que solo el PSOE podrá responder porque a él no tiene "semejante capacidad para evolucionar en su criterio" como hacen otras formaciones que cambian de opinión "día a día y semana a semana".