Los autobuses de Madrid incluirán señales para evitar el "despatarre masculino"

El Ayuntamiento de Madrid informó este martes que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) va a incorporar una señalización específica para evitar el manspreading ("término inglés que denomina la postura de los hombres que abren excesivamente sus piernas cuando se sientan ocupando los asientos contiguos al suyo").

Este nuevo icono informativo es similar al que ya existe en otros sistemas de transporte a escala mundial para indicar la prohibición de mantener una postura corporal que incomoda a otras personas.

Esta recomendación, que pretende un uso cívico y respetuoso del espacio interior del autobús, viene a completar los nuevos paneles informativos que está elaborando la EMT para recordar las principales normas y consejos de comportamiento a bordo de los vehículos, en línea con la política de la compañía municipal para lograr la máxima comodidad de viaje para todas las personas.

La EMT "muestra en todo momento gran sensibilidad hacia este tipo de situaciones" y, por ello, ha trabajado en coordinación con el área de Políticas de Género y Diversidad de Celia Mayer, para incorporar la propuesta de Mujeres en Lucha y Madres Estresadas, que recientemente acaba de poner en marcha una campaña para pedir la inclusión en el transporte público de señalización informativa específica para evitar este fenómeno, "que en castellano podría traducirse como ‘despatarre masculino’".

"La misión de este nuevo icono pictográfico es recordar la necesidad de mantener un comportamiento cívico y de respetar el espacio de todo el mundo a bordo del autobús". El nuevo panel informativo incluye, además, otras obligaciones y recomendaciones como validar el título de transporte; ceder el asiento a quien lo necesita; solicitar la parada con antelación; no llevar la mochila a la espalda; moderar el volumen de voz al usar el teléfono móvil y utilizar auriculares; no poner los pies en los asientos, y, por supuesto, no fumar.

Esta iniciativa se suma a la emprendida por la CUP en la localidad barcelonesa de Tarrasa para evitar el "machismo" y la "microagresión" de los individuos que se sientan con las piernas abiertas.