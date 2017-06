Sánchez incluye a susanistas en su ejecutiva con una portavocía plural

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quiere que la "imagen coral" y de "equipo plural" que caracterizó su candidatura en la campaña de primarias se traslade a la nueva dirección del partido, para la que quiere contar, además de con Patxi López, con "personas que apoyaron" a Susana Díaz.

Así lo ha señalado el portavoz provisional en el Congreso, José Luis Ábalos, uno de los hombres de confianza de Sánchez, en una entrevista en TVE en la que ha explicado que, aunque el "portavoz formal" de la ejecutiva será el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ésta estará "estructurada de tal modo que podamos tener diversos portavoces".

En su opinión, la imagen de "equipo plural y ciertamente coral" que exhibió la candidatura de Sánchez en las primarias es "un valor que no debe perderse" en la nueva etapa.

Si bien el cargo de portavoz de la ejecutiva federal es inédito en el PSOE, Ábalos ha señalado que sí se utiliza en las ejecutivas regionales, donde son las personas que "pueden hablar con los medios con carácter oficial y dar cuenta de las ejecutivas y los acuerdos".

En la entrevista, Ábalos ha asegurado también que Pedro Sánchez "quiere contar con personas que apostaron por Susana Díaz" en las primarias del 21 de mayo y ha avanzado que "salvo que digan que no, no habrá una, habrá más" de una en la nueva dirección socialista.

Ha rechazado, sin embargo, que eso suponga coser el partido: "coser no es un término nuestro, no hay por qué seguir con él, la costura era otra apuesta", ha argumentado en alusión a la expresión acuñada por Susana Díaz.

Sobre la posibilidad de un adelanto electoral que sorprenda al PSOE sin haber construido su alternativa al PP, Ábalos le ha quitado importancia con el argumento de que "el problema no es el tiempo, sino qué haces con el tiempo", aunque se ha mostrado convencido de que no habrá tal adelanto porque Mariano Rajoy "mientras sea presidente de gobierno está más protegido que no siéndolo".