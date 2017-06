El Mundo dice que "Cs se une a PSOE y Podemos para que se investigue al PP sin límites". Dice el editorial de Paco Rosell que la comisión se "ha convertido en un barrizal político" y que parece que la oposición quiere "sacar tajada". Pues claro, es para lo que se hacen las comisiones. "En la política española se ha convertido en habitual que las reyertas entre partidos aboque al fracaso a la mayoría de las comisiones de investigación". "En este caso, ni siquiera ha hecho falta esperar a las conclusiones ni al inicio de las comparecencias para constatar que ni socialistas ni Ciudadanos –de Podemos poco cabe esperar– se han movido por una motivación estrictamente investigadora, sino que persiguen empantanar y erosionar la imagen política del adversario". Y eso que el PP se basta solito para erosionar su imagen. Y en este mundo globalizado hasta los ingleses se contagian de las costumbres españolas. "May, contra las cuerdas por la gestión del sábado trágico". Eso nos suena. A Federico Jiménez Losantos le ha impresionado la foto de Notre Dame con la gente manos arriba. "La policía francesa ofreció ayer una imagen casi perfecta de lo que está pasando en Europa ante el terrorismo islámico". Que nos tiene atemorizados, vaya.

El País proclama que "el partido de Colau se niega a respaldar la consulta ilegal". Tampoco es para tanto, son cuatro gatos. La foto es para el comisario Villarejo, "identificado" por la doctora Pinto "como el agresor que la apuñaló" y que se fue tan fresco de los juzgados sin ser detenido, ni esposado, ni encarcelado. Berna González Harbour comenta una de las muchas estupideces con las que nos deleitó ayer Podemos, la de la medalla a la Virgen der Kichi. Se podría escribir un libro cada día. Resulta que "Pablo Iglesias ha comprendido el gesto", quién lo iba a decir. "Tras pedir explicaciones alaba la gestión laica que el alcalde ha hecho de la cuestión". Un crack, este Pablo. "La Virgen del Rosario ha debido de hacer méritos impresionantes y mejores que los de Nuestra Señora Santísima del Amor y los de la Santísima Virgen de los Dolores, que fueron las elegidos por Jorge Fernández Díaz para sus condecoraciones (...) Quien esto escribe se siente incapaz de distinguir unas de otras, disculpe, pero Podemos sí se siente capaz de ello". Hombre Berna, es que si no eres podemita hay cosas que no están a tu alcance, qué cosas tienes. "La Virgen del Rosario es, según la nueva doctrina autorreferencial de Podemos, un ser inanimado más del público, más de la gente, no es como esas vírgenes más vinculadas a la policía como las de Fernández Díaz". ¿Pero la policía no era la semana pasada una valiente que investigaba al PP? Estos podemitas nos van a tener que dar un libro de instrucciones para seguirles cada día. "Esto iba de humor", dice Berna, "pero la teorización de tanta contradicción nos va a dejar la risa congelada". Qué va, Berna, esta tropa nos hace la vida mucho más agradable. Son una fuente inagotable de payasadas.

ABC cuenta que "los detenidos del caso Lezo han movido dinero estando en la cárcel". Caray, eso ya es vicio. Bieito Rubido pone a caldo en su editorial las comisiones parlamentarias. Se trata de "una comisión para lapidar al PP por unas finanzas que ya están siendo investigadas por los tribunales", uy los tribunales, qué cosa tan aburrida. "En un sistema parlamentario en el que los partidos imponen la disciplina de voto, no hay margen para la valoración objetiva de lo que se pretende investigar. Nadie en su sano juicio puede pensar que la comisión sobre la financiación del PP, en la que los populares son minoría, concluirá que las cuentas de este partido son correctas. No tiene sentido este gasto de tiempo ni de dinero en iniciativas inútiles". ¿Y a quién le interesan las cuentas del PP? Se trata de hacerles pasar un mal rato. David Gistau comenta otra de las sandeces podemitas, la de los semáforos con falda. "¿Ha de esperar un obeso para cruzar a que parpadee en verde una silueta como la de Hitchcock? Porque si aparecen dos señoritas en falda, ¿quién le asegura a él que puede pasar? ¿Deberá permanecer quieto un punk, hasta que aparezca el dibujo de una cresta? ¿Y qué hago yo si me dispongo a cruzar con todos mis hijos y no aparece la figura de un hombre adulto rodeado de otras chiquititas? ¿Es que no es un semáforo apto para familias numerosas? ¿Es que sólo me será permitido cruzar si agarro de la mano a otro señor que pase por ahí?". Jo, Gistau, pues no lo había pensado. ¿Y las mujeres que solemos llevar pantalones cuándo cruzamos? Mejor seguir haciéndolo a la madrileña, en rojo.

La Razón dice que "Colau deja solo a Puigdemont con su referéndum unilateral". Bueno, solo y un puñadito de indepes nada despreciable. El diario de Marhuenda habla de la otra tontada podemita, que ayer estaban que se salían. "El despatarre se convierte en debate nacional para Podemos". Son unos cielazos estos chicos. Y aquí no acaba la cosa. "Podemos protesta por el madrugón establecido por Pastor para su moción". Madrugón. A las 9 de la mañana algunos llevan horas currando, chavales. Dicen que "los debates históricos suelen comenzar a medio día", más o menos al mismo tiempo que Al Rojo Vivo. Ellos siempre tan modestos.

Y La Vanguardia anuncia que "Puigdemont activa el referéndum unilateral sin el plácet de los comunes". ¿Pero tenemos fecha y pregunta ya o no, pesaos?