La alcaldesa de Madrid convocó a la prensa a un desayuno a las 8.30 de la mañana. "Para Manuela es una hora muy normal pues, como sabéis, es muy madrugadora", señalaron fuentes consistoriales. El lugar elegido fue el Patio de Cristales de la Casa de la Villa, una ubicación más ceremoniosa que en otras ocasiones para hacer balance de estos dos años al frente del Ayuntamiento de Madrid en el ecuador del mandato. Junto a ella, la portavoz municipal, Rita Maestre, que apenas se pronunció durante todo el encuentro.

Manuela Carmena comenzó advirtiendo: "Yo os aprecio mucho, pero voy a daros una no noticia". Y es el silencio sobre el debate sucesorio que piensa mantener después de que esta semana volviera a cobrar fuerza reactivado por Podemos. Así, esta cuestión se suma a los asuntos sobre política nacional de los que la regidora no quiere pronunciarse. "Se está creando ruido mediático que no nos deja trabajar", dijo, mostrando su malestar sobre esta cuestión. Y lo cumplió al menos durante este encuentro y a pesar de la insistencia de la prensa. Sólo uno de esos intentos tuvo éxito: "¿Hasta cuándo cree conveniente no hablar de esto para evitar ese ruido mediático?". "¡Qué buena pregunta!, tengo que reconocer que has encontrado una manera estupenda de entrar", elogió la alcaldesa.

"Yo creo que hay que hablar de la sucesión cuando estemos cerca y se sepa cuál es la alternativa. Entonces habrá qué ver qué es lo que sucede, qué tipo de sucesión hay, si hay sucesión o no. ¡Pero es que faltan dos años! Yo creo que cuando empiece a concluir el tiempo natural del Gobierno. ¿Cuando es eso? Pues no sé… Cuando falten seis meses para finalizar" este mandato, sostuvo.

Es la primera vez que Carmena no responde a esta cuestión negando categóricamente su intención de repetir como cabeza de lista en las próximas elecciones municipales de 2019. Su mano derecha, la edil Marta Higueras,dijo recientemente en una entrevista con La Vanguardia que "Manuela es la mejor candidata que podemos tener. (…) Yo lo que puedo asegurar a nuestros votantes es que vamos a intentar convencerla para que vuelva a presentarse". De la misma opinión son en el partido de Pablo Iglesias, que aseguraron esta semana que van a tratar de persuadirla. "Vamos a trabajarlo hasta el final y, si no lo conseguimos, ya veremos", señalaron desde la cúpula de la formación morada.

"Cada vez quiero más a mis concejales"

Las fricciones entre sus concejales también salieron a relucir. Carmena quiso quitar importancia a este asunto afirmando que su relación con todos ellos es "extraordinariamente" buena. Si bien reconoció que su equipo es "muy singular" -con ella, una "señora muy mayor" de alcaldesa y con gente "joven", como Rita Maestre-, valoró positivamente esa mezcla de edades al frente de una gestión en la que cada vez se encuentra "mejor". "Tengo muy buena relación con mis concejales y cada vez me encuentro mejor. Cada vez les quiero más".

Eso sí, reconoció que, "como pasa en todos los equipos humanos, a veces sufren tensiones, problemas, pero yo me siento muy satisfecha. Confío muchísimo en las personas".

Es una política, la de la combinación de edad y juventud, que ve que se extiende con éxito en un panorama político internacional donde percibe "muchas canas". "Somos mayores que no tenemos proyecto (a futuro) pero que podemos ayudar a consolidar el de los jóvenes", declaró. Tras dos años valora la forma de hacer política "de una manera diferente", en la que no hay expectativas de hacer carrera, esto es, entendiendo la política como algo "ocasional". "Es la forma de entender la política como un ejercicio de responsabilidad y no como carrera profesional".

En este ecuador de la legislatura, Carmena hizo un balance "absolutamente apasionante" de su experiencia al frente de la alcaldía de la capital, que le está permitiendo conocer con "enorme intensidad" la ciudad y valorar el elevado grado de madurez, educación y responsabilidad de la ciudadanía. "Es un gran honor para Madrid que la máxima autoridad municipal pueda recorrer la ciudad en transporte público sin un incidente ni problema".