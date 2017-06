Acompañado por un séquito de más de una decena de miembros de su partido, Pablo Iglesias ha llegado este jueves a la Asamblea de Madrid para ver desde la tribuna de invitados el debate de la moción de censura que ha presentado su partido contra Cristina Cifuentes.

"La esperanza se va abrir paso y esta moción es un paso en ese camino de esperanza en nuestro país", ha asegurado Iglesias a su entrada al Pleno.

Irene Montero, Juan Carlos Monedero, Pablo Echenique, Miguel Urbán o Iñigo Errejón, entre otros, acompañaban al líder de Podemos en su llegada. "Es la primera vez en la historia política de nuestro país que una mujer es la candidata en una moción de censura", se felicitaba Iglesias haciendo referencia a Lorena Ruiz Huerta.

Martes 13

"Para nosotros es un imperativo ético hacer oposición al Partido Popular que está parasitando las instituciones. No las está utilizando para gobernar sino para proteger a corruptos y a delincuentes. Nuestra democracia está en peligro y nuestra obligación política es hacer frente al PP. Hoy lo hacemos aquí, la próxima semana lo haremos en España", ha dicho el líder de Podemos sobre las dos mociones de censura que han presentado, una contra Cifuentes y otra contra Rajoy. Las dos fracasarán. Una lo hará este jueves y la otra en el Congreso de los Diputados el próximo martes 13.

Aún así, ha dicho no temer "que Podemos se quede solo". "Al contrario, yo creo que los nervios del PP demostrados en las últimas semanas revelan una realidad, que por fin hay alguien que no se deja comprar. Haremos algunas cosas mal pero hemos demostrado a España que no mentimos y que no tenemos miedo PP", ha sentenciado minutos antes de subir a la tribuna de invitados de la Asamblea de Madrid.