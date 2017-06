La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid y candidata de su partido a la moción de censura contra la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, Lorena Ruiz-Huerta, ha protagonizado este jueves un discurso que, hasta desde dentro de su partido, reconocen que "no ha sido todo lo bueno que podría haber sido". Con tono pausado y, en ocasiones, soporífero, la candidata morado ha leído, palabra por palabra, un texto en el que ha criticado el "modelo insostenible" del Gobierno del PP llegando a augurar que en 2019 la deuda regional llegaría al 200% del gasto y que si suben los tipos de interés la Comunidad podría entrar en quiebra.

"La base del modelo de gestión del Partido Popular, en nuestra Comunidad, es el endeudamiento. Las cuentas de Cifuentes evidencian un déficit estructural que va camino de convertirse en endémico. El sistema es incapaz de generar recursos suficientes para sostenerse, y la previsión, en un escenario moderado, es que, al finalizar la presente legislatura, el endeudamiento de la Comunidad de Madrid podría alcanzar el 200% del gasto anual. En 2019 tendremos una deuda superior a los 36.000 millones de euros", ha añadido.

Deuda que, según ha continuado, está financiada a través de los mercados financieros internacionales, "que son los grandes beneficiarios de los presupuestos del Gobierno del PP". "Para financiar sus necesidades de liquidez, ustedes se niegan a acudir a recursos públicos como el FLA. Ustedes esconden sus errores en la previsión de ingresos fiscales, acudiendo al sector privado para solicitar créditos. Y además suscriben estos créditos a un tipo de interés variable, en un contexto de tipos bajos que no va a durar. Y ustedes lo saben", ha señalado.

Tras ello, y mientras Iglesia y Montero comenzaban a desesperarse por el transcurso de la intervención de su candidata, que no levantaba la cabeza de papel, la diputada de Podemos ha destacado que los tipos de interés fijados por el BCE constituyen "la gran 'espada de Damocles'" sobre las cuentas madrileñas ya que cualquier movimiento al alza de los tipos de interés "tendrá un impacto inmediato en las cuentas madrileñas, generando, no sólo problemas estructurales, sino de liquidez". "En ese momento, la Comunidad de Madrid entraría en estado de quiebra técnica. Y esta afirmación no es de izquierdas ni de derechas. Ni populista: son puras matemáticas".

Su solución: impuestos

Tras cargar contra Cifuentes por no dar "las debidas explicaciones sobre los casos Lezo o Púnica", ha dado su solución para los problemas económicos de Madrid: subida de impuestos.

Según la podemita, la política fiscal del PP es de "redistribución de la riqueza hacia donde habitan los ricos y centra el grueso de sus exenciones fiscales en las bonificaciones de los impuestos de Patrimonio, Transmisiones patrimoniales y Sucesiones, y en la recaudación fiscal al IRPF, un impuesto que no grava la mayor parte de la riqueza de la Comunidad de Madrid".

Ruiz-Huerta ha apostado por recuperar el Impuesto del Patrimonio y un Impuesto de Sucesiones, "exento para la gran mayoría de la población pero justo para los grandes patrimonios, que huya del 'dumping' fiscal". "Equiparemos los impuestos de Transmisiones Patrimoniales a los tipos modales estatales, introduciendo correcciones en función del patrimonio de origen. Es decir, bajemos los impuestos a la mayoría social y subámoselos a los que más tienen. Así de claro".

La "capitalidad" de Madrid

A juicio de Ruiz-Huerta, el PP se queja a menudo del sistema de financiación autonómica "pero su Gobierno, señora Cifuentes, se beneficia de muchas de las circunstancias que lleva aparejada la condición de capitalidad de Madrid". Llamaban la atención entonces los ejemplos que ha puesto la portavoz de Podemos: "El sistema radial de comunicaciones; el 'hub' aeroportuario de Barajas; las centrales nucleares que, ubicadas en Extremadura, generan energía que se consume y tributa en Madrid, y todo el capital humano que trabaja y tributa en Madrid por ser sede empresarial y de organismos oficiales. Y todo ello se hace con recursos que pagamos todos los españoles, al menos los que no tributamos en Panamá", ha añadido.

"Su modelo de cohesión territorial consiste en lucir más banderas que nadie en el cinturón o la muñeca. Para nosotros, en cambio, el proyecto común de todos los pueblos de España sólo se construye con solidaridad y justicia", ha insistido como antes también hacía su compañero Ramón Espinar.

Finalizado el discurso, los dirigentes de Podemos aplaudían sin mucho ánimo, conscientes, como reconocen en privado, de que "podría haber ido bastante mejor".