Todo el PP, incluida Cifuentes, abandona el debate de la moción de censura

Todos los diputados del PP y miembros del Gobierno regional, incluida la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, han abandonado este jueves el Pleno de la Asamblea donde se debate la moción de censura presentada por Podemos.

Lo han hecho tras un rifirrafe protagonizado por el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, y el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar.

"Me ha acusado también de robar y mire, yo ya eso no. Si no retira eso, yo me retiro de este Pleno", ha dicho Ossorio. Espinar se ha negado a hacerlo al decir en alusión a la bancada del PP que "todos son presuntamente inocentes pero aplaudían a los que robaban".

El PP de la Asamble de Madrid ha publicado en su cuenta de Twitter su explicación a por qué han abandonado la sesión. "Hemos abandonado el pleno porque Podemos no deja de insultarnos, injuriarnos y mentir ante su incapacidad de ganar su moción".

Hemos abandonado el pleno porque Podemos no deja de insultarnos, injuriarnos y mentir ante su incapacidad de ganar su moción #PodemosNoPuede

En declaraciones a los medios, Cifuentes ha dicho que no van a "permitir" que acusen al "intachable" Ossorio de "ladrón" y ha criticado a Podemos por llevar "toda la mañana insultando y descalificando" al PP.

"Lo que no vamos a hacer bajo ningún concepto es convertirnos en el saco de boxeo para que Podemos descargue su frustración que tienen por no tener el apoyo de los madrileños", ha apuntado. A continuación, la presidenta regional ha advertido de que no van a "permitir ya más faltas de respeto".

"Debate, todo el que quieran. Insultos, no. Para eso, que se vuelvan a sus círculos podemitas, donde probablemente eso será normal", ha manifestado.

Por otro lado, ha señalado que vuelven al Pleno "exclusivamente" para la votación de la moción de censura, que no saldrá adelante al contar sólo con el voto a favor de Podemos, el voto en contra de los populares y Ciudadanos y la abstención del PSOE-M. Cifuentes ha avanzado que finalmente no intervendrá.

"Desgraciadamente, esta moción de censura ha llegado a un nivel de fango que, francamente, creo que lo que yo tenga que decir a Podemos no le importa", ha comentado.

Cifuentes también se ha quejado de que el diputado de Podemos Jacinto Morano haya llegado a advertirle en el debate de que tenga cuidado para no pasar a la historia como "Cristina I, la loca de Madrid". "Está insultando a personas que padecen una enfermedad", ha dicho.