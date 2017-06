"Es la misma película que el 9-N, pero con otra fecha y con el mismo objetivo, que es seguir poniendo encima de la mesa un referéndum para pedir la independencia y la ruptura de Cataluña con el resto de España y para sacarnos de la UE".

Así ha sintetizado Albert Rivera, durante una rueda de prensa en Barcelona este viernes con la líder de la oposición, Inés Arrimadas, la postura de Ciudadanos con respecto al anuncio del presidente catalán, Carles Puigdemont, sobre la fecha, el uno de octubre, y la pregunta de la consulta secesionista que pretende convocar.

Una 'performance' separatista

Rivera ha vaticinado que "no habrá referéndum" y que sus propios promotores lo saben: "Saben perfectamente que no va a haber referéndum ilegal, que no podemos pisotear ni el Estatut de Cataluña ni la Constitución española ni los derechos de todos los catalanes, ni de los funcionarios ni delos servidores públicos en general".

El líder naranja no ha dudado en tildar de performance la rueda de prensa realizada por Puigdemont y su vicepresidente, el líder de ERC, Oriol Junqueras, a los que ha vuelto a pedir una convocatoria anticipada de las elecciones autonómicas para las que Ciudadanos ya ha ratificado como candidata a Arrimadas.