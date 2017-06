"Quien no respeta nuestros derechos, no merece nuestro respeto". Con esa frase en catalán se encontró el personal que trabaja o frecuenta la sede de Ciudadanos en Lérida el lunes por la mañana. Tres días antes, el viernes en el que Puigdemont y Junqueras anunciaron fecha y pregunta del referéndum, unos pasquines con los retratos de los líderes de los partidos no separatistas "decoraban" algunos portales y mobiliario urbano del centro de esa ciudad.

Primero Mas y Junqueras y ahora Puigdemont, todos los líderes del proceso se vanaglorian de que el proceso separatista es "cívico" y "pacífico". La CUP se planta en actitud amenazante en la sede del PP de Barcelona y ningún partido nacionalista censura el acto. Menos aún una pintada en la fachada de un partido "unionista", o unos cristales rotos. "Hechos aislados", como cuando la subdelegada del Gobierno en Lérida, Inma Manso, tenía que acudir a dar sus clases en la Universidad con escolta por la presión de los jóvenes antisistema e independentistas. O como cuando se agrede al dirigente de C's en L'Hospitalet o a dos mujeres vestidas con la camiseta de la selección española.

"Recomendación"

Los carteles con los rostros de los políticos de la oposición incluyen la "recomendación" de tratar como tales a los que califica de "enemigos del pueblo". La pintada incita a lo mismo. En ambos casos se les acusa de "negar el democrático derecho de autodeterminación". La Fiscalía de Lérida ha abierto diligencias por los pasquines, que llevan la firma de "Rexisteix Lleida".

Entre tanto, Puigdemont sube el tono y declara en TV3 que "sólo me puede inhabilitar el Parlament y el pueblo de Cataluña" e insiste en que el 1 de Octubre habrá referéndum, ganará el "sí" y se proclamará la república. No olvida insistir en lo que dijo Guardiola, que "los catalanes son víctimas de la persecución del Estado".