El PSOE no avanza en Cádiz y 'Kichi' seguiría gobernando con apoyo socialista

El apoyo que el PSOE prestó a Podemos –bajo las siglas de Por Cádiz Sí se puede, PCSP– tras las pasadas elecciones municipales de 2015 ha servido para que Podemos logre ser la fuerza mayoritaria en Cádiz, desbancando al PP, mientras que el PSOE mantendría su actual posición de llave y sostén de Kichi al frente de la alcaldía sin mejorar su posición.

La encuesta que ofrece estos resultados, elaborada por SW Demoscopia para el grupo Mallou, anuncia que Podemos lograría entre 9 y 10 concejales mientras que en 2015 obtuvo 8 concejales. Por el contrario, el PP, que ganó las elecciones ese año con 10 concejales, sólo lograría ahora 8-9 concejales. El PSOE quedaría entre 5-6 concejales, básicamente el mismo estatus que en 2015 en que permitió la investidura de Kichi. Ciudadanos tampoco ascendería quedándose entre 2-3 concejales.

Además de confirmarse que el PSOE no mejora decisivamente posiciones con su estrategia permisiva hacia Podemos, la encuesta arroja otro dato interesante. Entre sus datos resalta que Podemos se come todo lo que hay en su izquierda. En concreto, Ganar Cádiz en Común, un revuelto de IU, Equo y movimientos sociales varios, que tenía dos concejales pasa a no tener ninguno en favor de Podemos.

Con estos datos, se deduce que el Podemos de Kichi, José María González, logra afianzarse en Cádiz, que el PP de Teófila Martínez deja de ganar las elecciones por vez primera desde 1995 y que el PSOE no hace negocio con su apoyo a Podemos porque se queda dónde está. De este modo, el PSOE, que domina en la capital gaditana Pedro Sánchez, a pesar de sus encontronazos con el actual alcalde, deberá sostenerlo de nuevo para no darle el gobierno a un PP que no puede conseguirlo ni con el apoyo de un Ciudadanos que crece en votos.

Es curioso, sin embargo, que cuando se pregunta a los encuestados por la gestión de Kichi, siete de cada diez la consideran regular o mala y sólo un 30 por ciento la cree buena. Tampoco es saludable el papel de la oposición, que es desaprobada por los gaditanos, en mayor medida la del PP.

En cuanto a valoración de líderes, José María González es el mejor valorado aprobando con un 5,31. Teófila Martínez tiene casi un aprobado, con un 4,87. Le sigue el líder de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao y el sanchista Fran González, del PSOE, el peor valorado con un 4.22.

Los gaditanos prefieren un nuevo gobierno de Podemos, según la encuesta citada, casi con diez puntos de ventaja sobre el PP y casi 30 sobre el PSOE. En intención directa de voto, Podemos logra casi un 30 por ciento, el PP casi un 20 por ciento y el PSOE, un 15 un ciento.