Los 'anticapis' de Podemos, más claros que nunca: "Apoyamos el referéndum"

En los últimos días, Pablo Iglesias ha mantenido una intencionada ambigüedad cuando se le ha preguntado si apoyan o no la consulta independentista del próximo 1 de octubre. No ha querido decirlo claramente y ha preferido dar rodeos asegurando que es una "movilización legítima" o que "poner urnas no es ilegal". Pero no todos en Podemos son igual de ambiguos. Desde la corriente Anticapitalista, el ala más radical de la formación, respaldan sin ambages el referéndum unilateral en Cataluña.

El sector más a la izquierda del partido, cuyas caras más visibles son Miguel Urbán y Teresa Rodríguez, ha enviado un comunicado en el que manifiesta su apoyo a los separatistas. "Apoyamos el referéndum del 1 de octubre, y llamamos a toda la izquierda del Estado español a organizar la solidaridad con los derechos democráticos del pueblo catalán", aseguran.

Según esta corriente, es necesario "tender puentes entre las clases populares del resto del Estado y las catalanas frente a la clase dominante". Algo que pasa "por ser capaces de tejer relaciones de solidaridad crítica y generosa, en donde la defensa de los intereses comunes no excluya las demandas particulares", aseguran.

"La celebración del referéndum desobediente en Cataluña contribuiría sin duda a acelerar el proceso destituyente en el resto del Estado español, contribuyendo a profundizar la democracia y a debilitar al régimen del 78", defienden. "Las leyes no están por encima de la democracia. Defender el derecho a decidir es defender un derecho democrático fundamental", dicen en el comunicado.

Lo dicen más claro que Iglesias pero, tal y como explica el propio Miguel Urbán en Twitter, su postura es la misma.

Que nadie se engañe @Pablo_Iglesias_ @XavierDomenechs y yo estamos unidos en defender el derecho a decidir y un referéndum con garantías — Miguel Urbán Crespo (@MiguelUrban) 12 de junio de 2017

Al igual que Iglesias, reconocen que tienen "diferencias profundas con las fuerzas que dirigen el proceso independentista catalán", por sus "políticas neoliberales contra el pueblo catalán que dicen defender". Pero añaden: "El referéndum es una demanda mayoritaria en Cataluña" y "negarlo es negar la democracia y abriría el camino a posiciones peligrosas, en donde 'votar y decidir' se convierte en una 'cesión' de las clases dominantes, dejando de ser un derecho del pueblo".

Críticas a PP, PSOE y Ciudadanos

En el comunicado también hay críticas a las políticas de PP, PSOE y Ciudadanos. Dicen que sostienen "una posición inmovilista, basada en el 'fundamentalismo constitucional', que niega sistemáticamente al pueblo catalán el derecho a decidir su relación con el resto del Estado". "Es obvio que esta política tiene por objeto polarizar el escenario político y utilizar el 'chovinismo' español para cerrar filas en torno a un gobierno autoritario, corrupto, al servicio de los grandes poderes económicos".

"La posición visceralmente antidemocrática del 'bloque constitucional' español sólo refleja los límites de la propia Constitución y la incapacidad de este bloque de organizar el Estado mediante el consenso, recurriendo así a métodos cada vez más autoritarios", finalizan.